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      • Заяви о себе по-новому!

      Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 14:47
      (голосов: 1)
      whatsapp
      Современные мессенджеры значительным образом упрощают общение не только физическим лицам, но и предприятиям, которые теперь, воспользовавшись такой услугой, как рассылка по whatsapp смогут в один клик разослать сообщения, картинки, фото, видео. Это надежный способ сообщить своим клиентам о действующих акциях, скидках, а также с помощью данного мессенджера вы сможете прорекламировать свое предприятие без особых финансовых затрат. Стоит отметить, что данная разработка, вступила в силу, не так давно, а поэтому, у вас появляется замечательная возможность, одним из первых испытать эффективность данного «инструмента» рекламы. 
      ПРЕИМУЩЕСТВА РАССЫЛКИ WHATSAPP 
      WHATSAPP – выгодно, удобно, экономно и эффективно! Но, вместе с этим, услуга по рассылке сообщений имеет также ряд следующих преимущественных особенностей: 
      1.Отличная реклама. Ищете эффективную рекламную кампанию? Донести до целевой аудитории необходимую информацию можно с помощью данного приложения. Стоит отметить, ч то, в связи с тем, что данная услуга является новинкой, это действительно можно стать эффективным способом сблизиться с потенциальными клиентами. 
      2.Экономно. Стоимость одного ПРОЧИТАННОГО сообщения составляет девятнадцать копеек! То есть, при минимальных затратах, вы получите максимальную эффективность. 
      3.Автоматические рассылки. Здесь вы также можете настроить рассылку таким образом, что сообщения будут рассылаться по указанным номерам в указанное вами время. 
      4.Быстрый импорт. Здесь также осуществляется быстрый импорт картинок, фотографий, видео, музыки, благодаря чему экономится ваше время. 
      5.Абсолютная безопасность. Все ваши персональные данные находятся в строгой безопасности, не давая возможности распространения ваших контактов и персональных данных.


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