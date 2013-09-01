Преимущества кредита под залог квартиры

В случае возникновения необходимости взять кредит под залог квартиры, банк может обязать вас сделать независимую оценку квартиры. Как правило, оценка любой недвижимости зависит от множества факторов, с которыми должны работать...
Каждый человек периодически сталкивается с определенными материальными трудностями. Но, иногда так случается, когда денежные средства нужны срочно, а одолжить и не у кого либо просто не хочется посвящать близких в свои проблемы....
Есть не так много способов, позволяющих вложить деньги и получить с этого прибыль. Если же оставить их пылиться в банке или в укромном местечке дома, то очень быстро их съест инфляция. Поэтому заработанные средства лучше всего...
В последнее время очень много людей выявляют желание взять кредит. Обусловлено это желанием людей приобретать вещи на которые у них нет в данный момент столько денег. Так, часто бывает ведь не все люди имеют огромные средства, но...
Большинство не раз сталкиваются с проблемой нехватки денег. Часто это бывает когда нужно ''до тянуть'' до следующей зарплаты, а её ни как не выплачивают. Иногда, появляется хорошая возможность сделать дорогостоящую покупку, но...
В последнее время все чаще и чаще стали встречаться ситуации, в которых современный житель нашей планеты остается практически без средств к существованию. Это может быть связано с обучением, отдыхом, дорогостоящим лечением или...
Достаточно часто возникают такие ситуации, в которых человеку срочно нужны деньги. Безусловно, он может набрать нужную сумму наличности, обратившись к друзьям, родственникам или просто знакомым. Он может даже в срочном порядке...
Если провести статистический опрос работающего населения нашей страны по поводу кредитов и банковских займов, то можно получить приблизительно следующую информацию. Во-первых, хоть раз в жизни, но каждый человек оформлял кредит,...
Слово «кредит», как бы страшно оно не звучало, знакомо большинству жителей нашей планеты. Люди частенько им пользуются, при покупке или строительстве жилья, при приобретении автомобиля, при решении проблем со здоровьем, при...
В жизни случаются непредвиденные ситуации, от которых никто не застрахован и зачастую к ним не подготовлен. ...
Такие слова и выражения как кредит, субсидии, займы, валютный и рублёвый счёт, ставка рефинансирования и так далее, знакомы любому современному человеку. Это вовсе не означает того, что если человек понимает о чём идёт...
Мы мечтаем, но вот воплотить мечты в реальность практически никогда не можем. Мы стремимся, но у нас опять ничего не получается. Мы хотим, и этим все сказано. Просто мы – это люди, которым свойственно все это делать не раз...
Мечтает об отдыхе? Новой мебели? Шикарной новой норковой шубке? Или просто нужны деньги на осуществление самых необходимых жизненных потребностей? А может быть, вы уже давно планировали прикупить новое транспортное средство, и...
В преддверии новогодних праздников большая часть жителей российской территории испытывает массу самых разнообразных эмоций. Большая часть из них, конечно же, положительные. Однако несколько омрачает приближение новогодних...
Человек – пожалуй, практически единственное живое существо на всей планете, которое просто не может существовать без комфорта и роскоши. Так уж повелось с давних времен, что именно эти атрибуты и показывали не только...
Многие люди, которые вышли на пенсию, занимаются ремонтами своих квартир, дач. Решают поменять мебель в доме. На всё это необходимы деньги. Но может ли пенсионер взять кредит в банке. Не все банки выдают такие кредиты, учитывая...
Жизнь – уникальный круговорот событий и последствий, окутанный не видимыми, на первый взгляд, цепями. Порой человек и не задумывается о том, как одно событие влияет на другое, и какой связью они соединены. Лишь немногие...
Срочно нужны наличные деньги? Не хочется беспокоить родных и близких? У друзей одолжить нет возможности? Кредит можно было бы взять, но долго ждать справку о доходах и где искать поручителей? Что делать? Как выйти из сложившейся...
Вы приобрели какую-то недвижимость в кредит. Но в залог под покупку этой недвижимости вы выставили автомобиль. То есть, если вы не сможете выплатить кредит в срок, у вас заберут автомобиль. Но случилось так, что вы решили продать...