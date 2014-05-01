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      • Кухонные мойки

      Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 14:28
      (голосов: 1)
      blanco мойкиНа сегодняшний день ассортимент кухонных моек поражает. Они могут быть различных форм, конструкций, а также могут быть изготовлены из различных вариантов. Однако не стоит спешить с покупкой первого понравившегося варианта, ведь мойка должна быть одновременно и стильной, и практичность, ведь постоянные удары кастрюль, сковородок, грохотание посуды никаким образом не должно повредить поверхность мойки. Что уж говорить о воздействии моющих средств! Так, на что же, в первую очередь, следует обращать внимание при выборе мойки для вашей кухни? На Цену? На структуру материала? На самом деле, в первую очередь, вам предстоит определиться с выбором не самой мойки, а производителя! Ведь, от этого будет зависеть и качество мойки, и ее цена. 
      Согласно потребительским отзывам, одной из проверенных компаний, которая специализируется на изготовлении и продажи моек является компания Blanco. Продукция данной компании является продукцией премиум класса, а широкий ассортимент различных вариантов моек и смесителей можно изучить на blanco мойки официальный сайт. Стоит также отметить, что на сайте данной компании вполне возможно подобрать отличный прочный вариант по доступной цене. Но, вместе с этим, мойки Blanco известны еще следующими преимуществами: 
      1.Простота в уходе. Для изготовления моек данной компании, используются экологически чистые материалы, которые не требуют особого внимания в уходе, а также не подвергаются механическим и химическим повреждениям. 
      2.Устойчивость к высоким температурам. Структура мойки не повредиться если вы вольете в нее жидкость свыше 200 градусов. 
      3.Не поддается воздействию ультрафиолета. Со временем, мойки данной компании не изменяют свой цвет, не выгорают. 
      Приобретая продукцию компании Blanco, вы приобретаете единение качества и стиля!


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