Подключение к энергосети

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В каждом доме очень важной частью является крыша. Она оберегает дом, придает ему опрятный и красивый внешний вид. Но например, если во время дождя она протекает, то жить в таком жилище очень не комфортно, а такая крыша требует...