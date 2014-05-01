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      • Где приобрести качественную охранную систему?

      Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 14:21
      (голосов: 1)
      gsm видеокамераСовременные беспроводные приборы для передачи информации вывели на новый уровень системы безопасности. На пике популярности, на сегодняшний день, находятся GSM  сигнализации, которые имеют ряд преимуществ: 
      1.Отсутствие необходимости оплачивать услуги пульту охраны. 
      2.Быстро и легко происходит монтаж данного устройства. 
      3.В случае потенциальной опасности, на ваш гаджет обязательно придет уведомление о том, что сработала сигнализация. При этом, вы также получите подтверждающий видео ролик. 
      4.Возможность изменить настройки, установить несколько номеров телефонов, на которые будет приходить информация о возможных проблемах. 
      5.Наличие разнообразных функциональных возможностей. В зависимости от того, какую систему вы выберите, вам будут доступны такие дополнительные функции, как контроль температуры воздуха в охраняемом помещении, информирование при затоплении, а также управление охранной системой (включение и выключение). 
      6.Экономичность. При всех вышеперечисленных преимуществах данной системы, она отличается небольшой стоимостью, благодаря чему, позволить ее сможет каждый человек, который опасается за сохранность своего имущества. 
      GSM камера, благодаря которой, собственно, и осуществляется съемка объекта, работает следующим образом: при фиксировании определенной опасности специальными датчиками, она делает несколько снимков, либо небольшое видео и передает ее на указанный номер телефона. gsm видеокамера купить по доступным ценам вы можете на сайте компании Alpha. В каталоге компании представлена только качественная продукция от лучших производителей. Квалифицированные специалисты компании, при необходимости, помогут установить приобретенную охранную систему, а также проконсультируют по ее дальнейшему использованию.


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