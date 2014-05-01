На что стоит обратить внимание при выборе первичного жилья?

На сегодняшний день, когда возникает вопрос выбора первичного жилья. На сегодняшний день, когда возникает вопрос выбора первичного жилья. домовладения , то, как правило, большинство людей обращают внимание на цену, этажность дома и район, в котором он расположен. Хотя на самом деле, параметров выбора существует на много больше.

Согласно статистике, на сегодняшний день, популярность первичной недвижимости в столице активно возросла, в связи с появлением большого количества новостроев. Однако, несмотря на все преимущества первичной недвижимости, смотреть и выбрать

Итак, на что же следует обратить внимание при выборе первичной недвижимости:

1. Технология строительства. Как правило, выбирать придется между следующими вариантами:

- Панельный дом. Это выгодный вариант для застройщика, так как строительство из панелей происходит довольно быстро и, при этом не потребуется серьезных денежных затрат. Однако, в эксплуатации - это абсолютно не практичный вариант.

- Кирпичный дом. Данный вариант отнимает много времени, а также обходиться застройщику в довольно приличную сумму, но, вместе с этим, дома, построенные из кирпича не вредны для здоровья человека, обладают отличными теплоизоляционными характеристиками.

- Монолитно-каркасные дома. Это идеальный вариант и для застройщика, и для покупателя, так по стоимости возведения, такие дома не слишком дорогие, но при этом обладают отличными прочностными характеристиками.

2. Качество используемых при строительстве материалов. Важно также обратить внимание на наличие сертификатов качества на используемые в строительстве материалы. Даже металлопластиковые окна могут быть различного качества, что существенно отображается на цене и на дальнейшей эксплуатации.

3. Тип утеплителя. Кроме всего вышеперечисленного, важно также обратить внимание на тип используемого материала для утепления стен дома.

Конечно, все эти факторы будут отображаться на цене, поэтому не стоит обращать внимание исключительно лишь на низкую стоимость, так как в дальнейшем, вы можете потратить значительно большую сумму на ремонт.

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