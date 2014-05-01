polotsk-portal

 новостной-развлекательный портал

  • » » На что стоит обратить внимание при выборе первичного жилья?

      • На что стоит обратить внимание при выборе первичного жилья?

      Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 14:18
      (голосов: 1)
      домНа сегодняшний день, когда возникает вопрос выбора первичного жилья. домовладения, то, как правило, большинство людей обращают внимание на цену, этажность дома и район, в котором он расположен. Хотя на самом деле, параметров выбора существует на много больше. 
      Согласно статистике, на сегодняшний день, популярность первичной недвижимости в столице активно возросла, в связи с появлением большого количества новостроев. Однако, несмотря на все преимущества первичной недвижимости, смотреть и выбрать
      Итак, на что же следует обратить внимание при выборе первичной недвижимости: 
      1.Технология строительства. Как правило, выбирать придется между следующими вариантами: 
      - Панельный дом. Это выгодный вариант для застройщика, так как строительство из панелей происходит довольно быстро и, при этом не потребуется серьезных денежных затрат. Однако, в эксплуатации - это абсолютно не практичный вариант. 
       - Кирпичный дом. Данный вариант отнимает много времени, а также обходиться застройщику в довольно приличную сумму, но, вместе с этим, дома, построенные из кирпича не вредны для здоровья человека, обладают отличными теплоизоляционными характеристиками. 
      - Монолитно-каркасные дома. Это идеальный вариант и для застройщика, и для покупателя, так по стоимости возведения, такие дома не слишком дорогие, но при этом обладают отличными прочностными характеристиками. 
      2.    Качество используемых при строительстве материалов. Важно также обратить внимание на наличие сертификатов качества на используемые в строительстве материалы. Даже металлопластиковые окна могут быть различного качества, что существенно отображается на цене и на дальнейшей эксплуатации. 
      3.   Тип утеплителя. Кроме всего вышеперечисленного, важно также обратить внимание на тип используемого материала для утепления стен дома. 
      Конечно, все эти факторы будут отображаться на цене, поэтому не стоит обращать внимание исключительно лишь на низкую стоимость, так как в дальнейшем, вы можете потратить значительно большую сумму на ремонт.


      Вам также будет интересно

      Займ в КПК
      Разное

      Займ в КПК

      Деньги нужны всегда и абсолютно каждому человеку. Однако, в жизни человека может наступить такой момент, когда в срочном порядке необходима солидная сумма. Это может быть связано с вложениями в развитие своего бизнеса или на...

      Что такое полутеплое остекление балкона окнами Слайдорс?
      word7

      Что такое полутеплое остекление балкона окнами Слайдорс?

        Среднестатистический заказчик, к большому сожалению, мало осведомлен о новых материалах и конструкциях. Чаще всего, выбор основан на том, что известно и знакомо. По этой причине другие альтернативы исключаются. В настоящее...

      Как недорого возвести дачный дом из оцилиндрованного бревна?
      Разное

      Как недорого возвести дачный дом из оцилиндрованного бревна?

      Абсолютно каждый житель большого города, мечтает о своем отдельном от всего мира уголке, где-то в тишине и на природе. Обладатели таких участков часто отдыхают там от бешеного темпа жизни, работы и повседневных проблем. Однако...

      Как выбрать межкомнатные двери?
      Разное

      Как выбрать межкомнатные двери?

      Казалось бы, что может быть проще, нежели выбрать межкомнатные квартиры для своей квартиры? Как правило, многие ошибочно полагают, что здесь нет ничего сложного, можно поехать в любой магазин и приобрести любые понравившиеся вам...

      Украинское онлайн казино
      Разное

      Украинское онлайн казино

      Ищешь CasinoUkraine? Тогда тебе необходимо знать об элементарных вещах, на которые стоит обратить внимание при выборе щедрого онлайн казино на гривны. Независимо от того в каком городе вы проживаете, при выборе онлайн сервиса,...

      Строительство Канадских домов, по местным ценам
      Разное

      Строительство Канадских домов, по местным ценам

      Наверняка многие обращали внимание что в Канаде, дома значительно отличаются от местных в наших странах. Это связанно с тем, что они строятся по другим технологиям, проектам и из других строительных материалов. Последнее,...

      Жидкая теплоизоляция
      Разное

      Жидкая теплоизоляция

        На сегодняшний день, существует масса различных материалов, которые позволяют экономить время, при этом, не ухудшая качество. Одно из таких инновационных средств – жидкая теплоизоляция. Она отлично наносится на любую...

      Надежная крыша, дорогое ли удовольствие?
      Разное

      Надежная крыша, дорогое ли удовольствие?

      В каждом доме очень важной частью является крыша. Она оберегает дом, придает ему опрятный и красивый внешний вид. Но например, если во время дождя она протекает, то жить в таком жилище очень не комфортно, а такая крыша требует...

      Почему так популярны пластиковые окна
      Разное

      Почему так популярны пластиковые окна

      Несмотря на нынешнюю моду, когда популярны товары из натуральных материалов, пластиковые окна обгоняют деревянные по всем параметрам. Что же в них такого особенного и чем они затмили своих деревянных «собратьев»? Самое...

      Кухонные мойки
      Разное

      Кухонные мойки

      На сегодняшний день ассортимент кухонных моек поражает. Они могут быть различных форм, конструкций, а также могут быть изготовлены из различных вариантов. Однако не стоит спешить с покупкой первого понравившегося варианта, ведь...

      Брус по цене производителя в Брянске
      Разное

      Брус по цене производителя в Брянске

      В прошлом строительство  зданий предусматривало огромное количество материалов, большой затраты энергии и других ресурсов. Все эти нюансы порождали значительное воздействие на окружающую среду в процессе стройки,...

      Ипотека по выгодным условиям
      Разное

      Ипотека по выгодным условиям

      На сегодняшний день, самый оптимальный способ приобретения жилья – это ипотека! Как правило, оформить ипотеку можно под покупаемое жилье либо под уже имеющуюся недвижимость. Подробнее ознакомиться об особенностях данной процедуры...

      Построить дом под ключ
      word8

      Построить дом под ключ

      Строительство дома под ключ – трудноемкая и архиважная работа, где все нужно тщательно продумать до мелочей. Это и сумма в смете, и поиск бригады строителей, и подбор материалов, причем с каждым из этих пунктов могут возникать не...

      Здоровье и красота неразделимы
      Разное

      Здоровье и красота неразделимы

      Почти каждая женщина желает выглядеть безупречно, ухоженно и желательно на несколько лет моложе, чем возраст, указанный в паспорте. Но, чтобы выглядеть на все сто, необходим ежедневный уход за кожей, лицом и фигурой, необходимо...

      Недвижимость Краснодарского края
      Разное

      Недвижимость Краснодарского края

      Специализированный интернет-ресурс www.v-dosky.ru/ объединяет все существующие на сегодняшний день предложения связанные с продажей и приобретением недвижимости на территории Краснодарского края. На сайте представлены...

      Проекты каркасных домов на сайте АР-КР.ру
      word4

      Проекты каркасных домов на сайте АР-КР.ру

      Каркасные дома, возведённые по канадской технологии, пользуются большой популярностью у потребителей в современном строительном мире. Спрос с каждым годом только растёт, а всё почему, потому что отличное качество и доступная цена...

      Пижамы и халаты
      Разное

      Пижамы и халаты

      Почему мы решили, что дома можно ходить в застираных  и вытянутых халатах и пижамах. Дома мы тоже должны выглядеть красиво и опрятно. Халаты могут быть из атласа. шифона, хлопка, махровых тканей. Пижамы также выбирать лучше...

      Рекламные вывески
      Разное

      Рекламные вывески

      Самым простым и, пожалуй, самым распространенным видом рекламы являются рекламные вывески. Практически на любом из магазинов, на фасадах зданий, на специально разработанных стендах можно прикрепить рекламные вывески. Как правило,...

      Ангары
      word8

      Ангары

      Современные возможности в сфере строительства позволяют реализовывать абсолютно любые идеи. Для возведения ангаров сегодня активно используются сэндвич панели. Они представляют собой два стальных листа, между которыми заполняется...

    Погода в Полоцке

    О нас





    Индекс цитирования

    Фильмы онлайн
    Марсианин

    Марсианин


    Разлом Сан-Андреас

    Разлом Сан-Андреас


    Афиша города
    Полоцкий район приглашает в агрогородок Зелёнка на НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК «КУЗЬМИНКИ»

    Полоцкий район приглашает в


    Программа XXII фестиваля органной музыки

    Программа XXII фестиваля органной


    Афиша клубов

    "Рождественская сказка" в


    ReSTART party в PLASTILINe 16 ИЮНЯ

    ReSTART party в PLASTILINe 16 ИЮНЯ


    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Карта сайта
  • Обратная связь