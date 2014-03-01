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      • Планируете путешествие за границу? Не забудьте страховку!

      Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 08:41
      (голосов: 1)
      страхування онлайнКогда планируешь путешествие, важно учесть не только тот факт, что вам потребуется с собой взять, но и то, каким образом вы сможете добраться до места отдыха. Как правило, на сегодняшний день, каждая транспортная компания может обещать вам безопасность и комфорт, однако, как оно будет на самом деле, ведь, по сути, вы доверяете свою жизнь и жизнь своих близких абсолютно чужим людям, которые находятся за рулям автомобиля, на месте пилота или машинисту. 
      Кроме этого, отправившись в совершенно другую страну, могут ведь возникнуть чрезвычайные ситуации и не в транспорте, а в условиях чужой страны. Что делать и к кому обращаться? 
      Для того чтобы иметь возможность уверенно перемещаться по территории чужой для вас страны и не беспокоиться о том, что вы можете попасть в сложную ситуацию, лучше всего воспользоваться услугой страхування онлайн, которую можно оформить на сайте компании «Tickets.ua». К преимуществам оформления страховки здесь, следует отнести следующие особенности: 
      1.Экономия времени. Расчет услуг по страховке происходит мгновенно, благодаря чему вы не теряете время на ожидание окончательной стоимости страховки. Как правило, все происходит в несколько кликов, стоит лишь указать страну, в которую вы планируете путешествие, а также количество человек.
      2.Комфорт. Все услуги можно оформить через интернет, не покидая пределы своего дома. То есть, все, что вам нужно сделать – это оставить заявку на сайте компании, осле чего, квалифицированные сотрудники с вами свяжутся, и вы сможете в подробностях узнать о процедуре бронирования страховки. 
      3.Простота оплаты. Произвести оплаты можно удобными для вас платежными системами. 
      Как видите, позаботится о безопасности и комфорте своего путешествия – это не так уж и сложно. Ведь, собираясь посетить другую страну, на первом месте должна быть ваша безопасность.


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