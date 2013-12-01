Настоящий тайский массаж

Классические варианты такой процедуры как массаж способны наполнить организм человека приятными, ласковыми эмоциями. Окружить человеческое тело предельной заботой и вниманием. Вдохновить на покорение новых высот и раскрепостить...
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Человеческий организм – штука довольно сложная, как с теоретической, так и с чисто практической точки зрения. Он постоянно устает, однако тот механизм, который приводит в появлению клинических симптомов указанного...
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Тело человека – вещь поистине уникальная. И об этом знает практически каждый. Стоит нажать на определенный точки на теле, и боль может тут же отступить на задний план. Еще несколько самых легких прикосновений – и тело...
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Пожалуй, на всем белом свете сегодня не сыскать того человека, которого бы не интересовали вопросы его собственного здоровья. Ведь именно от него зависит не только общая продолжительность жизни того или иного индивидуума, но и ее...
Признайтесь, кто не любит внимание и заботу, ласку и тепло? Нет таких? Все верно. Как мужчины, так и женщины любят, чтобы их холили и лелеяли, создавая обстановку расслабления, комфорта, нирваны....
Согласитесь, каждый из нас мечтает расслабиться после долгого рабочего дня, а хороший массаж – это именно то, что поможет сделать это наиболее полноценно....
Велики возможности современности! Опыт медиков, знания компьютерщиков, электронщиков – всё вместе позволяет создавать приборы, заменяющие человеческие ресурсы со специальными знаниями. Ну кто бы ещё недавно смог бы представить...
Целебные свойства бани были известны еще с давних времен. Баня не только закаляла характер, но и способствовала очищению организма от всех тех шлаков и токсинов, которые были накоплены в течение достаточно длительного...
Массаж – это тот элемент общего направленного действия, который не только способствует снижению некоторых видов болевых ощущений, но и расслабляет как мышечную систему, так и нервную. Соответственно, это просто не может не...
Усталость - это то чувство, которое регулярно чувствует тот или иной человек. Особенно часто стало оно себя проявлять в последнее время, когда на жителя этой планеты стали наваливаться все новые и новые проблемы. Кроме того, на...
После трудовых будней так хочется расслабиться. Например, сходить с друзьями в баню или сауну, посетить парикмахерскую или ночной клуб, пропустить бокальчик пива или чего покрепче. А было бы неплохо, что бы кто-нибудь...
Тем, кто давно сидит за рулем, известно не понаслышке, что такое боль в спине. Уж, если схватит, то мало не покажется. От того, что целый день сидишь в напряженном состоянии, сводит все мышцы. Уже забываешь про все на свете,...
Немногие из нас не имеют абсолютно никаких проблем со здоровьем. Такие люди прямо настоящие счастливчики. Увы, все остальные, а это примерно 97 процентов от общего населения планеты рано или поздно начинают испытывать не просто...