polotsk-portal

 новостной-развлекательный портал

  • » » Настоящий тайский массаж

      • Настоящий тайский массаж

      Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 08:22
      (голосов: 1)
      тайский спаСреди множества разнообразных техник массажа, как правило, одним из самых популярных является именно тайский массаж. Всего несколько сеансов данного массажа помогают избавиться от различных заболеваний, а также забыть об усталости и проблем, связанных с чрезмерным напряжением мышц. Секрет такой эффективности данного вида массажа заключается в том, что уникальная техника данного массажа рассчитана на работу с определенными точками на теле человека, нажимая на них, массажист как будто активирует их, благодаря чему и появляется то самое ощущение необычайного прилива сил и энергии. Однако важны также руки мастера, ведь массажист должен точно знать, на какие точки тела стоит нажимать, а какие не стоит. 
      Если вам нужен тайский спа Минск, то можно обратиться к специалистам спа-салона «Белый лотос», массажисты которого имеют необходимую квалификацию и, непременно, подарят вашему телу  незабываемые ощущения. Каждая техника, предлагаемая спа-салоном, несет определенную пользу организму, ваша задача определить, какая техника необходима именно вам. 
      Спа-салон «Белый лотос» обладает рядом преимуществ: 
      1.Тайские мастера. Истинный тайский массаж могут делать только этнические тайские массажисты, которые обладают необходимыми знаниями для того чтобы осуществлять истинный тайский массаж. 
      2.Соблюдение необходимых тайских методик. Все представленные техники в данном салоне, осуществляются по соответствующим требованиям к настоящему тайскому массажу: приветствие, омывание, распитие специального расслабляющего чая и, собственно, сам массаж. 
      3.Оригинальная косметика. Специалисты салона используют оригинальную тайскую косметику, в составе которой только натуральные ингредиенты. 
      4.Скидки и акции. Ощутить на себе всю прелесть от тайского массажа становится еще доступнее благодаря акциям и скидкам. 
      Подарите своему телу невероятный релакс с помощью тайского массажа!


      Вам также будет интересно

      Преимущества традиционного массажа
      Разное

      Преимущества традиционного массажа

      Классические варианты такой процедуры как массаж способны наполнить организм человека приятными, ласковыми эмоциями. Окружить человеческое тело предельной заботой и вниманием. Вдохновить на покорение новых высот и раскрепостить...

      Что такое массаж?
      Разное

      Что такое массаж?

      В современном мире, такой процесс как эротический массаж отличает от других его особая форма проведения, заключающаяся в нежных прикосновениях и поглаживаниях. Такой вид массажа наполняет эстетическим удовольствием и проводится с...

      Прелести и особенности эротического массажа
      Разное

      Прелести и особенности эротического массажа

      Как рассказали представители салона эротического массажа Наоми вся прелесть такой разновидности массажа заключается в расслаблении, снятии усталости и уходе от напряженных мыслей. Такие утехи имеют достаточно сильное...

      Тайский массаж
      Разное

      Тайский массаж

      Человеческий организм – штука довольно сложная, как с теоретической, так и с чисто практической точки зрения. Он постоянно устает, однако тот механизм, который приводит в появлению клинических симптомов указанного...

      Эротический массаж
      Разное

      Эротический массаж

      Какой русский не любит быстрой езды? Какой русский не пьет водку, пиво, самогонку? Какой русский не ест картошку, соленые огурцы, оливье и красную икру, грибы и квашеную капусту? А какой русский не любит париться в баньке с...

      Особенности похудения с помощью массажа
      Разное

      Особенности похудения с помощью массажа

      С началом летнего сезона, многие люди вспомнили о том, что необходимо срочно приводить свое тело в порядок и прибегли к такой процедуре как массаж для похудения в Москве и других населенных пунктах России. На массаж...

      Тело человека – вещь поистине уникальная
      Разное

      Тело человека – вещь поистине уникальная

      Тело человека – вещь поистине уникальная. И об этом знает практически каждый. Стоит нажать на определенный точки на теле, и боль может тут же отступить на задний план. Еще несколько самых легких прикосновений – и тело...

      Забыть обо всех тех проблемах, которые вас так долго и упорно тревожили
      Разное

      Забыть обо всех тех проблемах, которые вас так долго и упорно тревожили

      Сполна насладиться приятными и мягкими прикосновениями ладоней к своему телу, ощутить  легкое возбуждение, а также забыть обо всех тех проблемах, которые вас так долго и упорно тревожили. Все это возможно осуществить только...

      Дистрибьютор Unix Air Relax
      В мире

      Дистрибьютор Unix Air Relax

      Кого не мучил вопрос о подарке? Что придумать, чтобы подарок был полезным, принёс радость? Современная техника преподнесла сюрприз – оздоровительные аппараты годятся и мужчинам, и женщинам. Стоит обратиться к официальному дилеру...

      Вот в чьих руках стоит побывать
      Разное

      Вот в чьих руках стоит побывать

      Пожалуй, на всем белом свете сегодня не сыскать того человека, которого бы не интересовали вопросы его собственного здоровья. Ведь именно от него зависит не только общая продолжительность жизни того или иного индивидуума, но и ее...

      40 минут блаженства
      Разное

      40 минут блаженства

      Признайтесь, кто не любит внимание и заботу, ласку и тепло? Нет таких? Все верно. Как мужчины, так и женщины любят, чтобы их холили и лелеяли, создавая обстановку расслабления, комфорта, нирваны....

      Массажные кресла – это полезно, удобно и просто комфортно.
      Разное

      Массажные кресла – это полезно, удобно и просто комфортно.

      Согласитесь, каждый из нас мечтает расслабиться после долгого рабочего дня, а хороший массаж – это именно то, что поможет сделать это наиболее полноценно....

      Unix Air Relax
      В мире

      Unix Air Relax

      Велики возможности современности! Опыт медиков, знания компьютерщиков, электронщиков – всё вместе позволяет создавать приборы, заменяющие человеческие ресурсы со специальными знаниями. Ну кто бы ещё недавно смог бы представить...

      Целебные свойства массажа
      Разное

      Целебные свойства массажа

      Целебные свойства бани были известны  еще с давних времен. Баня не только закаляла характер, но и способствовала очищению организма от всех тех шлаков и токсинов, которые были накоплены в течение достаточно длительного...

      Массаж
      Разное

      Массаж

      Массаж – это тот элемент общего направленного действия, который не только способствует снижению некоторых видов болевых ощущений, но и расслабляет как мышечную систему, так и нервную. Соответственно, это просто не может не...

      Расслабиться и насладиться массажем можно и лежа
      Разное

      Расслабиться и насладиться массажем можно и лежа

      Усталость - это то чувство, которое регулярно чувствует тот или иной человек. Особенно часто стало оно себя проявлять в последнее время, когда на жителя этой планеты стали наваливаться все новые и новые проблемы. Кроме того, на...

      Эротический массаж
      Разное

      Эротический массаж

      После трудовых будней так хочется расслабиться. Например, сходить с друзьями в баню или сауну, посетить парикмахерскую или ночной клуб, пропустить бокальчик пива или чего покрепче. А было бы неплохо, что бы кто-нибудь...

      Массажная накидка для автомобиля
      Разное

      Массажная накидка для автомобиля

      Тем, кто давно сидит за рулем, известно не понаслышке, что такое боль в спине. Уж, если схватит, то мало не покажется. От того, что целый день сидишь в напряженном состоянии, сводит все мышцы. Уже забываешь про все на свете,...

      Кто на массаж?
      Разное

      Кто на массаж?

      Немногие из нас не имеют абсолютно никаких проблем со здоровьем. Такие люди прямо настоящие счастливчики. Увы, все остальные, а это примерно 97 процентов от общего населения планеты рано или поздно начинают испытывать не просто...

    Погода в Полоцке

    О нас





    Индекс цитирования

    Фильмы онлайн
    Марсианин

    Марсианин


    Разлом Сан-Андреас

    Разлом Сан-Андреас


    Афиша города
    Полоцкий район приглашает в агрогородок Зелёнка на НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК «КУЗЬМИНКИ»

    Полоцкий район приглашает в


    Программа XXII фестиваля органной музыки

    Программа XXII фестиваля органной


    Афиша клубов

    "Рождественская сказка" в


    ReSTART party в PLASTILINe 16 ИЮНЯ

    ReSTART party в PLASTILINe 16 ИЮНЯ


    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Карта сайта
  • Обратная связь