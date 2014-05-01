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      • Монтаж электричества

      Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 09:15
      (голосов: 1)
      электрика в деревянном домеТихий и спокойный деревянный домик за городом - это, пожалуй, мечта каждого городского жителя. Иногда, практически каждый человек нуждается в отдыхе на свежем воздухе, подальше от шумных дорог и городской суеты. В том случае, если вы уже всерьез задумались о возведении собственного дома из дерева и желаете его сделать абсолютно комфортным для проживания, провести все необходимые коммуникации, для того, чтобы приезжать сюда, действительно отдыхать и не задаваться вопросом, как отопить, как провести электричество и т.д., то вам следует заранее продумать план строительства дома. 
      Множество опасений может вызвать электрика, так как в условиях деревянного дома особо важно уделить внимание именно электрике, выбрать правильное заземление, правильное размещение розеток, включателей, а также использовать материалы, прочностные характеристики которых рассчитаны именно на деревянный дом. Дело в том, что в случае неправильного монтажа электрики, стены дома могут биться током, что может стать причиной возгорания. Именно поэтому электрика в деревянном доме, несет в себе не только пользу, но и огромную опасность, как для самого дома, так и для его жителей. 
      Компания «Дом Про», готова помочь вам в монтаже электрики в деревянном доме. Специалисты компании осуществляют следующие виды работ: 
      1.Составление проекта. Перед тем, как приступить к работе, специалисты компании составляют проект, в котором определяется размещение розеток, включателей. 
      2.Проведение электричества. Специалисты компании проводят электричество от столба и до вашего дома, устанавливают счетчик. 
      3.Монтаж электропроводки по всему дому. 
      4.Установка осветительных приборов, розеток и включателей. 
      Пользуясь услугами специалистами, вы сможете быть уверены, что ваш дом в полном порядке и безопасности!


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