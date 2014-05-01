Монтаж электричества

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Вы решили приобрести или построить дачный домик недорого. Просто мечтаете проводить время на свежем воздухе за городом. Вы должны определиться сразу, когда вы будете проводить время. Зимой или летом. Если зимой необходимо...
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Сегодня человек, проживающий в большом шумном городе, всё чаще стремится отдохнуть на природе, подышать чистым и свежим воздухом. Именно за городом человек может снять накопившийся стресс и напряжение. Нет ничего лучше, чем...
«Тепло-гарант» на страже вашего дома. Наверное, у каждого мечта построить свой дом, огромный, уютный, теплый и комфортабельный, со множеством комнат, с несколькими санузлами, с бассейном, с бильярдом, с рабочим...
Преимущества загородного дома не оспоримо. Жизнь в шумном городе, подразумевает большое количество неудобств. Шумные соседи, воздух полный всевозможных газов, негативно влияющих на здоровье, шум городского транспорта и многое...
Строительство набирает обороты с каждым днем. Увеличение спроса на новые квартиры и дома вызвано стремлением современного человека обеспечить высший уровень комфортной жизни себе и своим близким. Именно по этой причине можно...
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Очередная подкуренная прямо в доме сигарета, стала роковой для жителя Экимани в Полоцком районе. Мужчина погиб задохнувшись дымом от возникшего в доме пожара. Пожар на территории одного из частных жилых домов в Экимани возник...
Самым распространенным вопросом задаваемым в процессе постройки дома, является зачем нужны проекты отопления и других инженерных систем, включая: водопроводную, канализационную, кондиционерную, вентиляционную и т.д. Поводом...
Интересно, все ли в нашей замечательной стране знают о таком ноу-хау, как умный дом. Это такой классный дом, который способен проживание своих домочадцев сделать счастливым и комфортным, безопасным и со значительной экономией...
О том, что строительство того или иного объекта – дело довольно тонкое и многогранное, знает чуть ли не каждый в нашей стране. Однако, он порой даже и не догадывается, сколько всего нужно сделать и согласовать для того, чтобы...
Кто не мечтает об уютной квартире или загородном коттедже? Или есть ли люди которые не хотели бы, в своем уютном дворике иметь личную баню, с уютным столиком? Безусловно каждый хочет жить в уюте, а для этого требуется...
При покупке квартиры мы сталкиваемся с такой проблемой, как старая проводка. В век современной техники, проводка не выдержит такую нагрузку, что приведет к короткому замыканию. Это несет серьезную проблему. Это связано с...
Прочная светлая мебель из сосны – это отличный выбор для обустройства своего дома! Сосна имеет ряд преимуществ, благодаря которым мебель из породы данного дерева получается прочной и практичной. Итак, к преимуществам мебели...