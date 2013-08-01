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      • Мебель из Италии: для тех, кто ценит качество

      Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 09:13
      (голосов: 1)
      итальянская мебель
      Итальянская мебель пользуется огромной популярностью среди ценителей качества и стиля. Считается, что именно итальянская мебель соединяет в себе такие характеристики, как прочность, стиль и экстравагантность. Если вы считаете, что настоящую итальянскую мебель можно приобрести только в Италии, то, вы ошибаетесь! Заказать итальянскую мебель можно и в Москве!

      Интернет магазин «Мебель & Дизайн» предлагает вашему вниманию уникальную мебель из Италии и Испании, которая станет отличным дизайнерским решением для вашего дома. 

      ОСОБЕННОСТЬ ИТАЛЬЯНСКОЙ МЕБЕЛИ
      Как уже упоминалось выше, итальянская мебель в москве становится все более популярной. В чем же причина такой популярности?

      Многие могут ошибочно полагать, что мебель из Италии – это всего лишь отлично продуманный маркетинговый ход и, по сути, она ничем не отличается от нашей отечественной мебели, стоимость которой в разы меньше, нежели распиаренной итальянской мебели. Однако, те, у кого дома стоит мебель из Италии, знают, что это действительно качественная современная мебель, которая не поддается ни выгоранию, не нуждается в ремонте, а самое главное – вносит в помещение нотку роскоши и шарма. Дело в том, что итальянские мебельные компании работают только с качественными материалами по современным технологиям, а также на уникальном оборудовании, которое позволяет творить настоящие произведения искусства из, казалось бы, простых материалов. Благодаря этому, даже если вы любите белый цвет и приобретаете итальянскую мебель полностью в белом цвете, со временем она не изменит свой цвет и будет легко поддаваться очистке неагрессивными моющими средствами. 

      Выбирая итальянскую мебель, вы выбираете качество на долгие года, которое не потребует через год срочного ремонта или замены на другую мебель.



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