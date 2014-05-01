Самым простым и, пожалуй, самым распространенным видом рекламы являются Самым простым и, пожалуй, самым распространенным видом рекламы являются рекламные вывески . Практически на любом из магазинов, на фасадах зданий, на специально разработанных стендах можно прикрепить рекламные вывески. Как правило, данный инструмент рекламы должен быть качественно изготовлен для того чтобы вызвать интерес у потенциального потребителя. На сегодняшний день, когда довольно трудно удивить потребительскую аудиторию, а тем более вызвать у потенциального покупателя интерес, необходимо очень внимательно подойти к созданию и размещению рекламных вывесок.

На сегодняшний день, в большей степени используют следующие виды рекламных вывесок:

1. Несветовые. Это рекламные вывески, которые не светятся в ночное время суток. Как правило, ночью, данный инструмент рекламы будет незаметен, а значит, это не совсем эффективный вариант. Но, стоит отметить, что если, к такой вывеске установить прожекторы, то ситуация может измениться в лучшую сторону.

2. Световые вывески. Данный вариант более эффективен предыдущего. Однако, стоит ответить, что с учетом популяризации данного элемента рекламы, к созданию световых вывесок следует подойти креативно, чтобы «зацепить» внимание потенциального клиента.

3. Световые буквы. Данный вариант, на сегодняшний день, пользуется наибольшей популярностью и используется, как на улице, так и для размещения рекламы внутри здания.

4. Бегущая строка. Данный вариант – отличное решение для того чтобы информировать потребителей о действующих акциях, скидках.

Однако, качество и эффективность рекламных вывесок зависит также от того, какой специалист занимается разработкой вашего рекламного проекта. Компания «Готовая буква» готова помочь вам в разработке креативных рекламных вывесок, которые обязательно привлекут целевую аудиторию.

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