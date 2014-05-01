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      • Рекламные вывески

      Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 09:01
      (голосов: 1)
      рекламные вывескиСамым простым и, пожалуй, самым распространенным видом рекламы являются рекламные вывески. Практически на любом из магазинов, на фасадах зданий, на специально разработанных стендах можно прикрепить рекламные вывески. Как правило, данный инструмент рекламы должен быть качественно изготовлен для того чтобы вызвать интерес у потенциального потребителя. На сегодняшний день, когда довольно трудно удивить потребительскую аудиторию, а тем более вызвать у потенциального покупателя интерес, необходимо очень внимательно подойти к созданию и размещению рекламных вывесок. 
      На сегодняшний день, в большей степени используют следующие виды рекламных вывесок: 
      1.Несветовые. Это рекламные вывески, которые не светятся в ночное время суток. Как правило, ночью, данный инструмент рекламы будет незаметен, а значит, это не совсем эффективный вариант. Но, стоит отметить, что если, к такой вывеске установить прожекторы, то ситуация может измениться в лучшую сторону. 
      2.Световые вывески. Данный вариант более эффективен предыдущего. Однако, стоит ответить, что с учетом популяризации данного элемента рекламы, к созданию световых вывесок следует подойти креативно, чтобы «зацепить» внимание потенциального клиента. 
      3.Световые буквы. Данный вариант, на сегодняшний день, пользуется наибольшей популярностью и используется, как на улице, так и для размещения рекламы внутри здания. 
      4.Бегущая строка. Данный вариант – отличное решение для того чтобы информировать потребителей о действующих акциях, скидках. 
      Однако, качество и эффективность рекламных  вывесок зависит также от того, какой специалист занимается разработкой вашего рекламного проекта. Компания «Готовая буква» готова помочь вам в разработке креативных рекламных вывесок, которые обязательно привлекут целевую аудиторию.


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