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      • Только лучшие памятники из гранита

      Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 08:58
      (голосов: 1)
      гранитные памятники
      Для того чтобы увековечить память об умершем человеке, принято устанавливать памятник. На сегодняшний день, это также способ подчеркнуть индивидуальность умершего человека, его значимость при жизни. Как правило, самыми долговечными, практичными, а также эстетически привлекательными являются гранитные памятники.

      ПРЕИМУЩЕСТВА ГРАНИТНЫХ ПАМЯТНИКОВ 
      И, действительно, гранит – это отличный вариант для конструирования памятников, ведь, данный камень обладает следующими преимущественными характеристиками: 
      1.Долговечность. Данный камень может простоять несколько столетий. Согласно статистическим исследованиям, минимальный срок службы данного материала составляет пятьсот лет, а максимальный срок – одна тысяча лет! 
      2.Абсолютная прочность. Еще один фактор, от которого зависит долговечность памятника из данного материала, это его прочность. Данный материал значительно прочнее мрамора, не разрушается под воздействием окружающей среды, в условиях проседания земли. 
      3.Отсутствие необходимости в дополнительном уходе. Памятники из данного материала не нуждаются в дополнительном уходе, в обработке специальными средствами. 
      4.Отменный вид. Памятники из данного материала имеют отличный вид, несмотря на то, сколько лет они уже эксплуатируются. 
      5.Отлично поддается обработке. Данный материал можно с легкостью использовать для могильных плит, для изготовления столов, скамеек, ваз, цветников, колонн, лестниц. 
      Безусловно, преимущества гранита делают данный материал незаменимым материалом для конструирования памятников. Однако немаловажным фактором также является выбор специалистов, которые преобразят прочный камень в памятник. Компания «Talkingstone» готова взять на себя ответственность за разработку и установку памятников из гранита.


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