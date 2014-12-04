Где оформить шенген?

Отпуск не за горами, а ваше добро почтенное семейство все еще не решило, куда же все-таки оно хочет поехать? Проводить время на даче, как то, не особо хочется. А вот поехать в другую страну, вроде как, и хотелось бы, да вот...
В современном мире получить второе гражданство вам помогут специализированные компании профессионально занимающиеся данной разновидностью деятельности. Обратившись к услугам специалистов можно рассчитывать на оформление и...
В мире существует огромное количество красивых перспективных, идеальных для жизни стран. Одной из таких стран, является Канада. Эту страну называют ''Страной возможностей''. Но почему? Именно в Канаде студенты получают...
Как заявил сегодня посол Израиля в Республике Беларусь Йосиф Шагал, белорусско-израильское соглашение об отмене визового режима вступит в силу не раньше марта следующего года. В связи с тем, что межправительственное...
Для того чтобы гарантировано получить комфорт, безопасность и доступные цены при перелете, следует внимательно отнестись к выбору холдинга. Как правило, лучше отдать предпочтение крупным компаниям, которые обеспечивают...
Виза национальной категории Вид национальной визы— это виза, имеющая категорию «D», она оформляется для предоставления определенным иностранцам, которые планируют приехать в целях обучения , на работу или планирующих постоянное...
Путешествовать по самым разнообразным странам. Ну как об этом не мечтать? Ведь в тех государствах, который расположены непосредственно в европейской части континента действительно есть, на что посмотреть. Однако, не стоит...
19 сентября в столице РБ произойдет долгожданное подписание договора, отменяющего визовый режим между республикой Беларусь и государством Израиль. Отсутствие визового режима может послужить стопроцентно мощнейшим стимулом...
Хотите жить и работать в Италии, но не знаете с чего начать? Эти чувства вполне оправданы. Миллионы людей мечтают переехать в другую страну и благоустроить в ней свою жизнь. Но из-за страха ко всему новому и непривычному,...
Многие, по той или иной причине принимают решение выехать в другую страну для трудоустройства! Желая выехать в чужую страну, независимо с какой целью, вам понадобиться открыть визу и оформит основной пакет документов. Выезжая за...
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Итак, вы решили посетить горнолыжный курорт? Или у вас желание отпраздновать новогодние праздники с Санта Клаусом? И тут вам вставляет палки в колеса – отсутствие визы? Не беда, если вы желаете получить визу в...
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Посещение той или иной страны – это заветная мечта практически любого более или менее современного жителя нашей планеты. Конечно, всем нам хочется увидеть и узнать, как же именно живут те лица, которые находятся непосредственно...