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      • Оценка квартиры для залога

      Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 08:50
      (голосов: 1)
      Оценка квартиры для залогаВ случае возникновения необходимости взять кредит под залог квартиры, банк может обязать вас сделать независимую оценку квартиры. Как правило, оценка любой недвижимости зависит от множества факторов, с которыми должны работать профессионалы. Согласно требованиям Закон, человек, который планирует брать кредит под залог своей квартиры, обязан предоставить все документы на квартиру, а также ее оценку, то есть оценочный документ, в котором прописывается заключение о стоимости недвижимости. На основании данного документа, собственно, и решается вопрос о том давать или не давать кредит, и какая сумма будет выдана под залог квартиры. 
      Оценка для залога квартиры в Минске осуществляется специалистами Центра оценочных услуг. Квалифицированные эксперты центра в работе с оценкой недвижимости руководствуются действенным Законом, но при этом используют также современные методики и программное обеспечение для того чтобы произвести максимально точную оценку. 

      СХЕМА РАБОТЫ ЦЕНТРА ОЦЕНОЧНЫХ УСЛУГ 
      Для того чтобы обратиться за помощью профессиональных экспертов, необходимо: 
      1.Отправить сообщение менеджерам центра на сайте компании либо связаться со специалистами центра в телефонном режиме. 
      2.Ответить на звонок специалистов центра, которые среагируют на оставленную заявку через пару минут. 
      3.Заключить договор с центром. После того, как вы согласуете с менеджерами центра стоимость оценочных услуг, можно приступить к заключению договора. 
      4.Проведение оценочных работ. После соблюдения всей юридических формальностей, специалисты смогут провести оценку вашей недвижимости. 
      5.Получение отчета по электронной почте. Результаты проведенного исследования, специалисты компании отправят вам по электронной почте. 
      На сайте Центра оценочных услуг http://www.cou.by/ocenka_zhiloy_nedvizhimosti.html, вы можете подробнее ознакомиться  о предоставляемых услугах и стоимости на оценку необходимой вам недвижимости, бизнеса.


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