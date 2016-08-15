TRX: новый фитнес-тренд, который изменит ваш взгляд на тренировки

Когда традиционный фитнес кажется слишком скучным и однообразным, тренинг с петлями TRX становится лучшим решением. Нестандартные упражнения, максимальная эффективность – неудивительно, что привычный тренинг от морских пехотинцев стал новым трендом в мире фитнеса.
Для тех, кто не знает, что представляет собой TRX, стоит объяснить, что это новое направление функционального фитнеса, основой которого являются упражнения со специальными петлями. TRX петли имеют регулируемую длину и фактически становятся современной альтернативной гимнастических колец.
Как говорят профессионалы, TRX – универсальная система которая позволяет выстроить индивидуальную программу индивидуальной тренировки для каждого – от дошкольников до пожилых людей. В процессе выполнения упражнений, вам приходится работать с собственным весом, а степень нагрузки настраивается индивидуально и составляет от 5 до 100 процентов относительно вашего веса.
Другая уникальная особенность – возможность задействовать абсолютно любые группы мышц. С точки зрения функционального тренинга, TRX не имеет аналогов. При высокой эффективности, упражнения остаются достаточно простыми, понятными и безопасными. Очень многие специально посещают фитнес клуб для женщин или комбинированные спортивные залы, чтобы тренироваться с петлями TRX.
Технически при тренировке http://goldiesgym.by/zanyatiya-i-klassy.htm с петлями TRX вам приходится выполнять те же упражнения в виде приседаний, скручиваний и так далее. Однако способ их выполнения радикально отличается. Например, если речь идет о выпадах, то нога фиксируется петлей, за счет чего вы теряете опору, а упражнение не ограничивается осуществлением того самого выпада и дополняется необходимостью сохранения равновесия.
Чаще всего представительницы прекрасного пола отказываются от функционального тренинга, опасаясь сильного прироста мышц. В случае с TRX тренингом такие опасения безосновательны. Так как вам приходится работать с собственным весом, мышцы укрепляются, но не подвергаются гипертрофированному росту. Тело развивается максимально гармонично. При этом, суставы становятся подвижнее, а тело пластичнее. На сегодняшний день это – один из лучших форматов тренировок для женщин.
Чтобы тренировки были продуктивными и комфортными, лучше заниматься с тренером. Приготовьтесь к тому, что на первых тренировках основной целью станет постановка техники и укрепление связок с мышцами. Только потом вы получите индивидуальную программу функционального тренинга с учетом ваших целей. Заметить первые результаты можно спустя 1-2 месяца.
На потребности мужской части населения ориентируются большинство производителей спортивного питания. Под уже имеющийся на рынке ассортимент в итоге приходится подстраиваться девушкам, а ведь занимаются спортом представительницы...
Совершенное тело и безупречное здоровье – это синоним успешности современных мужчин и женщин любого возраста. Постоянное движение и ритм современного жителя мегаполиса, просто обязывает каждого уважающего себя...
Конечно же, не удивителен тот факт, что большинство представительниц слабого пола уделяет огромное внимание своей внешности и фигуре. Ясное дело, и то, и другое для них очень важны и значимы! Но не часами же сидеть перед...
''Движение - жизнь''. Наверняка каждый читающий это слышал подобное выражение. И в нём заключаются очень полезные слова. На самом деле, чем больше двигается человек, тем лучше он себя чувствует. Да, конечно же человек не...
На сегодняшний день, высокоэффективное оборудование для фитнес центров представляет собой большой выбор разнообразных тренажерных устройств и дополнительных аксессуаров. Профессиональные силовые тренажеры при изготовлении...
Два самых распространённых тренажёра для сжигания калорий - это, беговая дорожка и эллиптический тренажёр. И тот и другой отлично справляются со своей задачей! Каждый имеет свои особенности и по своему уникален. Но, что выбрать...
Абсолютно каждый человек который заботится о своем здоровье и внешнем виде, хочет выглядеть привлекательно. Он будет делать все что потребуется для достижения этой цели. Многие очень долго трудятся, до того, чтобы достичь того...
Ответ на интересующий многих женщин вопрос как убрать живот после родов ответили наши специалисты, опубликовав на сайте соответствующее видео. Если вкратце, то убрать увеличившийся во время беременности животик и бока, можно...
Мечтаете о красивом, здоровом, стройном теле, которое бы не только было грациозным и пропорционально сложенным, но и относительно подтянутом? Хотите, чтобы лишние килограммы, как впрочем, и немного не уместные сантиметры на...
Обучающие курсы включающие в себя пикап тренинг предложенный Павлом Фроловым, помогают выявить причины неудачных отношений и отбросить ненужные формальности. Помогают развить коммуникационные навыки и найти нужные слова при...
Как продлить активное долголетие и сохранить гибкость не понаслышке знают пенсионерки-новополочанки, посещающие группу здоровья в физкультурно-оздоровительном клубе, который расположен по улице Комсомольской, 15. Занятия под...
Пришла пора весны и лета. Мы снимаем с себя лишнюю зимнюю одежду, и что мы видим - лишние килограммы. Что – же делать. Можно записаться на фитнес, или пойти в тренажерный зал. Но это нужно ходить, подстраивать свои...
В последнее время с экранов телевизоров, а также со страниц периодических печатных изданий то и дело слышны призывы к «культуре тела». Они подразумевают под собой наведение идеальной, подкаченной и четко прорисованной фигуры, без...
Научиться защищать себя или просто реализовать свой творческий потенциал в спорте. Все это стало возможным в современном мире благодаря тому, что сейчас полным полно самых разнообразных спортивным клубов и заведений...
Новополоцкая хоккейная команда приступила к серии активных и усиленных ледовых тренировок. Начало тренировочного процесса состоялось 15.08.2016 г. Начало нынешнего хоккейного сезона ознаменовалось значительным обновлением...
Вы любите заниматься спортом, считая его неотъемлемой частью своей жизни. Но у вас не хватает времени на походы в спортивный зал. Этот факт вас опечаливает и не дает спокойно жить, мыслить, трудиться и отдыхать? Не знаете, что...
Именно поэтому правильно и грамотно составленной программе тренировок стоит уделить более пристальное внимание. Не секрет, что в крупных мегаполисах нашей страны, таких как, например, Москва и Санкт-Петербург, функционирует...
В последнее время все чаще и чаще встает вопрос излишней массы тела, а точнее методов борьбы с ним. Не секрет, что в Америке данным заболеванием (а это именно заболевание) страдает практически каждый третий гражданин. В...
Сегодня современная модная индустрия очень и очень активно пропагандирует не только активный образ жизни, но и своеобразный культ тела. То и дело она призывает не лениться и начать заботится о своем теле и о своем здоровье,...