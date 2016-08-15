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      • TRX: новый фитнес-тренд, который изменит ваш взгляд на тренировки

      Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 12:12
      (голосов: 1)
      TRX: новый фитнес-тренд

      Когда традиционный фитнес кажется слишком скучным и однообразным, тренинг с петлями TRX становится лучшим решением. Нестандартные упражнения, максимальная эффективность – неудивительно, что привычный тренинг от морских пехотинцев стал новым трендом в мире фитнеса.

      Для тех, кто не знает, что представляет собой TRX, стоит объяснить, что это новое направление функционального фитнеса, основой которого являются упражнения со специальными петлями. TRX петли имеют регулируемую длину и фактически становятся современной альтернативной гимнастических колец.

      В чем преимущества тренировок с TRX?

      Как говорят профессионалы, TRX – универсальная система которая позволяет выстроить индивидуальную программу индивидуальной тренировки для каждого – от дошкольников до пожилых людей. В процессе выполнения упражнений, вам приходится работать с собственным весом, а степень нагрузки настраивается индивидуально и составляет от 5 до 100 процентов относительно вашего веса.

      Другая уникальная особенность – возможность задействовать абсолютно любые группы мышц. С точки зрения функционального тренинга, TRX не имеет аналогов. При высокой эффективности, упражнения остаются достаточно простыми, понятными и безопасными. Очень многие специально посещают фитнес клуб для женщин или комбинированные спортивные залы, чтобы тренироваться с петлями TRX.

      Технически при тренировке http://goldiesgym.by/zanyatiya-i-klassy.htm с петлями TRX вам приходится выполнять те же упражнения в виде приседаний, скручиваний и так далее. Однако способ их выполнения радикально отличается. Например, если речь идет о выпадах, то нога фиксируется петлей, за счет чего вы теряете опору, а упражнение не ограничивается осуществлением того самого выпада и дополняется необходимостью сохранения равновесия.

      Насколько подходит TRX тренинг для женщин?

      Чаще всего представительницы прекрасного пола отказываются от функционального тренинга, опасаясь сильного прироста мышц. В случае с TRX тренингом такие опасения безосновательны. Так как вам приходится работать с собственным весом, мышцы укрепляются, но не подвергаются гипертрофированному росту. Тело развивается максимально гармонично. При этом, суставы становятся подвижнее, а тело пластичнее. На сегодняшний день это – один из лучших форматов тренировок для женщин.

      Что нужно знать новичку?

      Чтобы тренировки были продуктивными и комфортными, лучше заниматься с тренером. Приготовьтесь к тому, что на первых тренировках основной целью станет постановка техники и укрепление связок с мышцами. Только потом вы получите индивидуальную программу функционального тренинга с учетом ваших целей. Заметить первые результаты можно спустя 1-2 месяца.



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