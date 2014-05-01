Современная теплоизоляция для печей

На сегодняшний день существует масса различных материалов, которые предназначены для теплоизоляции печей. Компания «Rusradius» предлагает современную высокотехнологичную изоляцию для печей. В каталоге компании, представлен довольно обширный ассортимент продукции, необходимой для теплоизоляции печей:

Огнеупорные плиты. Конструкция данного материала отличается прочностью и стойкостью к воздействию огня. Именно поэтому, данный материал отлично подходит для таких работ, как 1.Огнеупорные плиты. Конструкция данного материала отличается прочностью и стойкостью к воздействию огня. Именно поэтому, данный материал отлично подходит для таких работ, как теплоизоляция для печей огнезащитная изоляция . Отличительными характеристиками данного материала является устойчивость к химическим веществам, а также к механическим повреждениям. Это абсолютно практичный вариант, который не создаст трудностей при монтаже и не требует особого ухода.

2. Базальтовая вата. Как правило, данный материал можно использовать в качестве различных видов утеплительных работ. Данный материал отличается доступной ценой, а также печной изоляции, так как он не горит, не поддается воздействию высоких температур, а также данный материал является абсолютно безопасным для здоровья человека.

3. Герметики. На сайте компании, вы также можете найти все необходимые огнеупорные герметики, которые понадобятся в процессе обустройства печи в вашем доме или бани.

Как видите современный материалы для теплоизоляции печей, значительным образом упрощают процесс установки печной конструкции, а также позволяют обеспечить конструкции длительный эксплуатационный срок!

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