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      • Современная теплоизоляция для печей

      Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 11:51
      (голосов: 1)
      Логотип компании Rusradius
       
      На сегодняшний день существует масса различных материалов, которые предназначены для теплоизоляции печей. Компания «Rusradius» предлагает современную высокотехнологичную изоляцию для печей. В каталоге компании, представлен довольно обширный ассортимент продукции, необходимой для теплоизоляции печей: 
      1.  Огнеупорные плиты. Конструкция данного материала отличается прочностью и стойкостью к воздействию огня. Именно поэтому, данный материал отлично подходит для таких работ, как теплоизоляция для печей и огнезащитная изоляция. Отличительными характеристиками данного материала является устойчивость к химическим веществам, а также к механическим повреждениям. Это абсолютно практичный вариант, который не создаст трудностей при монтаже и не требует особого ухода. 
      2.Базальтовая вата. Как правило, данный материал можно использовать в качестве различных видов утеплительных работ. Данный материал отличается доступной ценой, а также печной изоляции, так как он не горит, не поддается воздействию высоких температур, а также данный материал является абсолютно безопасным для здоровья человека. 
      3.Герметики. На сайте компании, вы также можете найти все необходимые огнеупорные герметики, которые понадобятся в процессе обустройства печи в вашем доме или бани. 
      Как видите современный материалы для теплоизоляции печей, значительным образом упрощают процесс установки печной конструкции, а также позволяют обеспечить конструкции длительный эксплуатационный срок!


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