Специфика работы компании заключается в следующем: На сегодняшний день, покупки через интернет магазины Китая – это вполне распространенное явления. Однако, многие отмечают, что доставка из Китая это довольно длительный процесс, из-за чего большинство потенциальных покупателей отказываются от возможности приобрести интересную вещь по доступной цене. Ускорить процесс оплаты, то есть перевод денежных средств в Китай, а также ускорить доставку в ваш город поможет компания «West Asia».

1. Заключение договора. Вы заключаете договор с данной компанией о купле-продаже определенного товара, указывая при этом все нюансы и специфику товара.

2. Утверждение оплаты. После этого, исходя из договоренностей с вашим поставщиком, вам будет предоставлена сумма к оплате с учетом доставки.

3. Подготовка груза. После зачисления денежных средств на счет поставщика, что происходит в течение трех дней, производитель занимается подготовкой необходимой продукции.

В зависимости от типа груза, компания обеспечивает транспортировку груза следующими способами:

1. Смешанная перевозка. В зависимости от транспортных путей и типа транспортируемого груза, могут использоваться различные типы транспортировки: автомобилем и кораблем, самолетом и поездом, и т.д.

2. Авиаперевозка. У компании налажены связи практически со всем крупными аэропортами стран Азии, Европы, Африки и Америки, а поэтому вполне возможна отправка любого груза самолетом.

3. Автоперевозка. Довольно крупные перевозки, которые являются альтернативой перевозкам морским транспортом, осуществляются с помощью автомобилей. Срок доставки, таким образом составляет 25-30 дней.

Таким образом, процесс заказа, а также доставка из Китая, а также других стран Азии, Европы, Африки, - становится наиболее простым и доступным вариантом!

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