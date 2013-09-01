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      • Доставка из Китая

      Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 10:24
      (голосов: 1)
      доставка из Китая
      На сегодняшний день, покупки через интернет магазины Китая – это вполне распространенное явления. Однако, многие отмечают, что доставка из Китая это довольно длительный процесс, из-за чего большинство потенциальных покупателей отказываются от возможности приобрести интересную вещь по доступной цене. Ускорить процесс оплаты, то есть перевод денежных средств в Китай, а также ускорить доставку в ваш город поможет компания «West Asia». Специфика работы компании заключается в следующем: 
      1.Заключение договора. Вы заключаете договор с данной компанией о купле-продаже определенного товара, указывая при этом все нюансы и специфику товара. 
      2.Утверждение оплаты. После этого, исходя из договоренностей с вашим поставщиком, вам будет предоставлена сумма к оплате с учетом доставки. 
      3.Подготовка груза. После зачисления денежных средств на счет поставщика, что происходит в течение трех дней, производитель занимается подготовкой необходимой продукции. 
      В зависимости от типа груза, компания обеспечивает транспортировку груза следующими способами: 
      1.Смешанная перевозка. В зависимости от транспортных путей и типа транспортируемого груза, могут использоваться различные типы транспортировки: автомобилем и кораблем, самолетом и поездом, и т.д. 
      2.Авиаперевозка. У компании налажены связи практически со всем крупными аэропортами стран Азии, Европы, Африки и Америки, а поэтому вполне возможна отправка любого груза самолетом. 
      3.Автоперевозка. Довольно крупные перевозки, которые являются альтернативой перевозкам морским транспортом, осуществляются с помощью автомобилей. Срок доставки, таким образом составляет 25-30 дней. 
      Таким образом, процесс заказа, а также доставка из Китая, а также других стран Азии, Европы, Африки, - становится наиболее простым и доступным вариантом!


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