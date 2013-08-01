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      • Где приобрести финские гриль домик?

      Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 09:26
      (голосов: 1)
      финский гриль домикВсе более популярным, на сегодняшний день, становится семейный отдых на свежем воздухе. И если раньше, таким вариантом считались шашлыки на открытом воздухе, то в связи с несовершенством нашей погоды, когда теплых деньков не так уж и много, сегодня  проблема сильных дождей и ветра решается с помощью финских гриль домиков. Эти здания позволяют пребывать на улице, но, при этом, готовить в помещении. Кроме этого, финский гриль домик имеет привлекательный внешний вид, они могут использоваться еще и как гостевой домик. 
      Конструктивно эти домики предусматривают наличие очага в центре утепленного здания, вокруг очага находятся деревянные лавочки, на которых может собираться все семейство. 
      На сайте «Kota house», вы можете приобрести оригинальные трехметровые гриль домики, которые могут вместить до двенадцати человек. Здесь, вы можете выбрать различные варианты домиков по доступным ценам. 
      Следует отметить, что все финские гриль домики, предоставляемые в каталоге компании, изготовлены из качественных материалов по соответствующим стандартам. Специалисты компании установят приобретенный домик у вас на участке. 
      ОСОБЕННОСТИ ГРИЛЬ ДОМИКОВ 
      В каждом шестигранном домике предусмотрены деревянные окна, а также двери с маленьким закрытым окошком и замком. На ваш участок, домики будут доставлены в разобранном виде в виде брусков и окон, а специалисты компании позаботятся об их качественной установке. Для большего комфорта, вы также можете заказать мягкие подушки на скамейки, которые помогут создать в маленьком домике атмосферу тепла и уюта. 
      Любите отдохнуть с друзьями на свежем воздухе? Тогда, вам просто необходимо установить на своем участке финский гриль домик, который подарит вам комфортный и уютный отдых, независимо от погоды за окном. 


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