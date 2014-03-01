Расчистка участка

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В последнее время все чаще и чаще в самых разнообразных средствах массовой информации встречаются статьи, посвященные тематике приобретения того или иного земельного участка без участия третьих лиц. Популярность подобных очерков...
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Имея загородный дом, тот или иной человек нередко ловит себя на мысли о том, что было бы совсем не плохо его несколько усовершенствовать и преобразить. При этом данные изменения могут касаться не только внутреннего и внешнего...
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Объединение земельных участков - вид кадастровых работ, при котором убираются границы между участками и делают один участок. Земельные участки, которые будут объединяться должны быть смежными, т. е. соседними. Обязательно,...
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