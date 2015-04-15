Кто не любит сериалы? Прошло то время, когда понятие сериала ассоциировалось с длинным и непонятным сюжетом, в котором одна чашка кофе могла завариваться несколько серий. Современные сериалы онлайн не дают нам скучать, мы с нетерпением ждем очередных сезонов и никак не хотим думать, сколько же времени у нас уходит на просмотр этих увлекательных сериалов!

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ СЕРИАЛЫ

Среди всего разнообразия современных новинок, есть те сериалы, которые, независимо от времени будут интересны и нам, и нашим детям:

1. Друзья. Несмотря на то, что сериал вышел довольно таки давно, он не теряет своей актуальности! Наверное, нет такого человека, который бы хоть раз не смотрел данный сериал. В данной картине поднимаются практически вечные молодежные проблемы, которые из сезона в сезон становятся все более серьезными и беззаботные Рейчел, Росс, Фиби и Джоуи превращаются во взрослых, но таких же веселых героев.

2. Игра Престолов. Не так давно вышел данный сериал, однако зрители томятся в ожидании девятого сезона, полагая, что, наконец-то, разрешится война между королями, и трон достанется самому достойному или достойной. Согласно предварительной информации, девятый сезон запланирован не раньше, чем на 2019 год!

3. Теория большого взрыва. Кто бы мог подумать, что научный язык, научные исследования могут стать отличной основой для комедийного сериала! Интересные и смешные ситуации увлекают зрителей и дарят целое море позитивных эмоций!

4. Спартак. Еще один исторический сериал, сюжет которого интересует зрителей, несмотря на всем известный печальный финал.

Интересный и, в какой-то степени, даже познавательный мир сериалов позволяет увлекательно и разнообразно провести свой досуг!





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