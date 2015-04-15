Популярные сериалы

Самый оптимальный вариант для вечернего досуга – это просмотр любимых фильмов и сериалов. Выбор онлайн кинотеатров довольно широк. Но вот, круг поиска существенно сужается, когда начинаешь обращать внимание на качество картинки,...
Ни для кого не секрет, что сериалы пользуются огромной популярностью среди телезрителей не только нашей страны, но и среди телезрителей всего мира. Многие из нас, особенно дамы, с замиранием сердца следят за развитием событий в...
Хотелось бы посмотреть на того человека, кто не любит проводить вечера возле телевизора. После изнурительной работы, прийти домой, поужинать и завалиться на диване, вытянувши ноги – разве это не блаженство? Нажать на кнопочку и...
Почему смотреть сериалы удобнее, чем фильмы? Хотя бы потому, что не нужно каждый день тратить кучу времени на поиск интересного кино. Наверно всем знакома ситуация, когда поиски фильма могут длиться дольше, чем его просмотр. С...
12 апреля 2015 года, за считанные часы до премьеры 5 сезона «Игры престолов», в интернет просочились пиратские копии первых 4-х серий популярного сериала. Менее чем за 24 часа серии скачали более 1 миллиона раз по всему...
В современном мире у человека осталось так мало тех инструментов, с помощью которых он может не просто расслабиться, но и привести в порядок порядком уставшую нервную систему и просто насладиться тем временем, которое он проводит...
Все, кто ждал продолжения культового сериала Изгой 3 сезон, могут хлопать в ладоши! Наконец-то он вышел, и третий по счету сезон ничем не уступает двум предыдущим! Если же кто-то не смотрел первые два сезона и не знает, о...
Безусловно, у каждого из нас есть своя любимая телевизионная программа. Та, которую мы ни за что не пропустим, а уж если не получилось посмотреть по телевизору, то обязательно будем искать в интернете. Создатели всем...
Одним из самых ярких и, пожалуй, самых спорных жанров как отечественного, так и иностранного кинематографа был и будет триллер. Ответить на вопрос «почему именно» не так уж и сложно....
А помните ли вы такой сериал, который носил простое и в тоже время удивительно верное название «Реальные пацаны»? в нем рассказывалось о жизни нескольких московских парней, которые почему-то все время попадают в самые странные и...
Долгими скучными вечерами каждый хочет как-то развлечься. Чаще всего дома сделать это трудно, но есть один способ который обычно всем помогает. Просмотр фильмов - интересное и занимательное занятие. Во время просмотра можно не...
Открытие своего нового театрального сезона театр Gran Teatro de Liceu de Barcelona планирует провести на территории Коста-Брава превратив его в масштабное мероприятие и театральный праздник. Гастроли театра планируют вновь...
В современной жизни дорога каждая минута. Очень важно потратить все свое свободное время максимально продуктивно. Есть масса возможностей проведения вашего досуга. Есть проверенный и старый «добрый» способ свободного...
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