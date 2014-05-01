Игровые автоматы Гладиатор

Оригинальные и незабываемые игровые автоматы, размещенные на сайте онлайн казино Эльдорадо доступны абсолютно всем! Стать участником увлекательных игр смогут пользователи без внесения денежных депозитов и без регистрации на сайте. Все, что нужно сделать – это зайти на сайт и дождаться того момента, пока на ваш счет будут начислены виртуальные монеты, с помощью которых, вы, собственно, и сможете делать ставки и учувствовать в увлекательных играх. Оригинальные и незабываемые игровые автоматы, размещенные на сайте онлайн казино Эльдорадо доступны абсолютно всем! Стать участником увлекательных игр смогут пользователи без внесения денежных депозитов и без регистрации на сайте. Все, что нужно сделать – это зайти на сайт и дождаться того момента, пока на ваш счет будут начислены виртуальные монеты, с помощью которых, вы, собственно, и сможете делать ставки и учувствовать в увлекательных играх.

Таким образом, вы сможете потренироваться, попробовать свои силы, чтобы рискнуть и сыграть на деньги. Здесь, вы можете перейти к игровому видео-слоту Gladiator , где вы окунетесь в уникальную атмосферу гладиаторских боев, Колизея, участвуя в уникальных боях. Расширенные функции и возможности данного игрового автомата позволят вам получить максимум положительных эмоций.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ИГРОВОГО АВТОМАТА ГЛАДИАТОР

Запустив игру, вы можете отметить классический принцип построения данного слота: высвечивается пять барабанов, в которых игрок должен зафиксировать определенный ставки (от 1 до 500), количество доступных активных позиций может быть до 25. Бывалым геймерам понравится возможность делать подряд до тысячи вращений!

По успешному завершению каждого спина, игрок получает доступ к следующей игре с удвоенным выигрышем. В этом случае будет достаточно угадать цвет карты, после чего выигрыш автоматически удваивается. В том случае, если для вас это не подходит, вы можете пропустить данный этап и отказаться от возможности увеличить свой выигрыш.

БОНУСЫ ИГРОВОГО АВТОМАТА ГЛАДИАТОР

Здесь представлены различные карточные варианты с портретами героев Рима, а также различная специальная символика. Наиболее выгодными оказываются комбинации с участием следующих символов:

1. Мудрецы и рыцари. Данная комбинация будет оплачена в том случае, если на одной линии выпадет три картинки.

2. Портреты правителей. Даже если у вас выпало всего два одинаковых портрета, комбинация будет оплачена.

3. Железная маска. Данный символ означает ваше участие в призовом раунде. Вы можете выбрать маску и таким образом испытать свою удачу, попробовать увеличить сумму выигранных вами денежных средств.

В процессе бонусной игры, игрок должен будет выбрать определенную маску (серебряную, бронзовую или золотую) для того чтобы увеличить коэффициент выигрыша. Таким образом, вы можете с легкостью увеличить сумму выигрыша.

Вам также будет интересно

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Loading...