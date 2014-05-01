Казино «Шангри Ла» в Минске – популярное направление игрового туризма

Побывав в Минске и не раз пересекая центральную улицу Кирова, далеко не все знают, что здесь, за дверями бывшего ресторана «Золотой Век» скрывается настоящий кусочек Лас-Вегаса в Беларуси. Ежедневно, 24 часа в сутки казино открыто для тех, кто хочет провести время и получить свою порцию азарта в приятной компании. При этом, круг посетителей игорного заведения не ограничивается жителями Минска. Многие поклонники казуального отдыха приезжают сюда именно за тем, чтобы оторваться от обычной жизни и получить заряд новых эмоций.

Если покер, то «Шангри Ла»

Покер – настоящая классика азартных игр. Пожалуй, лишь немногие из альтернативных вариантов развлечений могут подарить аналогичные впечатления, как это делает популярная интеллектуально-азартная карточная игра. Удачно разыграть пару карманных тузов или забрать банк, не вскрывая карты – атмосфера «Шангри Ла» буквально располагает к тому, чтобы испытать удачу.

Возможности и желания гостей ничем не ограничены – покер в казино «Шангри Ла» по лимитам на https://shangrila.by/ru/kazino/poker/ включает в себя все самые популярные виды игры. Здесь можно провести время с удовольствием, наслаждаясь игрой по правилам Омаха, русского и техасского покера. Интерьер вокруг и приятное музыкальное сопровождение лишь подогревают интерес и настраивают на победу против дилера или реальных оппонентов.

Что такое джанкет туры?

Игровой казино туризм – это уникальный формат для комплексного отдыха. Те, кому уже довелось выйти за рамки привычного времяпровождения и открыть дверь в новый мир азартного досуга подтвердят: джанкет туризм – это больше, чем просто игорные мероприятия. Предложение «Шангри Ла» включает в себя значительно больше, чем доступ к игровым автоматам, карточным столам и блэкджеку. Гостям из других городов и стар обеспечиваются максимально комфортные условия для отдыха:

проживание в отеле и гостиницы любой категории;

организация трансфера;

посещение ресторанной зоны и бара;

доступ к индивидуальным акциям и предложениям.

Все условия джанкет-тура подбираются с учетом индивидуальных пожеланий и потребностей потенциального гостя казино. Например, можно подгадать посещение игорного заведения к деловой встрече в Минске или вовсе перенести ее в бизнес-зал казино, чтобы решить корпоративные задачи в неформальной обстановке.

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