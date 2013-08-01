Правила выбора стопорных колец, их виды и применение

Эти небольшие изделия обеспечивают работоспособность самых разных механизмов и узлов, в составе которых находятся ролики, валы или подшипники. Установка обычного стопорного кольца позволяет надежно зафиксировать деталь за счет создания преграды для его соскальзывания. При этом сохраняется возможность быстрого демонтажа кольца, равно как и его установки с помощью простейшего инструмента – монтажных щипцов.
Эти изделия имеют вид скобы, имеющей круглое (используется проволока) или прямоугольное (лента) сечение. Такие «неполные» кольца часто называют пружинными, поскольку их конструкция предполагает использование силы противодействия сжатию или разведению концов. Стальное пружинное кольцо может являться:
Такие изделия также различаются по размеру: в случае с внутренними кольцами значение приобретает величина внешнего диаметра, с наружными – внутреннего. Среди дополнительных атрибутов, позволяющих различать стопорные детали, можно упомянуть наличие или отсутствие монтажных отверстий, позволяющих использовать специальный инструмент.
Для справки: размер изделия подбирается по диаметру вала или отверстия, куда необходимо установить стопорный элемент. Данный параметр указывается в миллиметрах, а соответствующая информация приводится в виде маркировки на самом кольце.
Определяясь с типом приобретаемого изделия, важно знать не только размер диаметра, но и толщину материала, которая должна быть максимально приближена к ширине монтажной канавки (обеспечит плотность посадки скобы). Изделие одного и того же размера может быть тоньше или толще, поэтому оптимальным выбором станет кольцо, подобранное в точном соответствии с требуемым стандартом. Так, кольца стопорные внутренние din 472 считаются аналогами изделий, выполненных по ГOCТу 13943, но изготавливаются из листов большей толщины. ГОСТ 13940 и ГОСТ 13941 – это стопорные детали без монтажных отверстий.
На производство колец чаще всего идет высокоуглеродистая пружинная сталь. В идеале материал должен быть легированным или покрываться дополнительным слоем цинка или кадмия. Такая обработка позволит изделию не ржаветь и надолго сохранять свои эксплуатационные качества.
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