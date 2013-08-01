polotsk-portal

 новостной-развлекательный портал

  • » » Правила выбора стопорных колец, их виды и применение

      • Правила выбора стопорных колец, их виды и применение

      Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 10:21
      (голосов: 1)

      ЭВиды стопорных колецти небольшие изделия обеспечивают работоспособность самых разных механизмов и узлов, в составе которых находятся ролики, валы или подшипники. Установка обычного стопорного кольца позволяет надежно зафиксировать деталь за счет создания преграды для его соскальзывания. При этом сохраняется возможность быстрого демонтажа кольца, равно как и его установки с помощью простейшего инструмента – монтажных щипцов.

      Виды стопорных колец

      Эти изделия имеют вид скобы, имеющей круглое (используется проволока) или прямоугольное (лента) сечение. Такие «неполные» кольца часто называют пружинными, поскольку их конструкция предполагает использование силы противодействия сжатию или разведению концов. Стальное пружинное кольцо может являться:

      • внутренним – предназначенным для установки в отверстия (в паз погружается внешняя кромка изделия),
      • внешним – устанавливаемым на валы и стержни (деталь монтируется в канавке с погружением в нее внутренней кромки).

      Такие изделия также различаются по размеру: в случае с внутренними кольцами значение приобретает величина внешнего диаметра, с наружными – внутреннего. Среди дополнительных атрибутов, позволяющих различать стопорные детали, можно упомянуть наличие или отсутствие монтажных отверстий, позволяющих использовать специальный инструмент.

      Для справки: размер изделия подбирается по диаметру вала или отверстия, куда необходимо установить стопорный элемент. Данный параметр указывается в миллиметрах, а соответствующая информация приводится в виде маркировки на самом кольце.

      О стандартах изготовления стопорных деталей

      Определяясь с типом приобретаемого изделия, важно знать не только размер диаметра, но и толщину материала, которая должна быть максимально приближена к ширине монтажной канавки (обеспечит плотность посадки скобы). Изделие одного и того же размера может быть тоньше или толще, поэтому оптимальным выбором станет кольцо, подобранное в точном соответствии с требуемым стандартом. Так, кольца стопорные внутренние din 472 считаются аналогами изделий, выполненных по ГOCТу 13943, но изготавливаются из листов большей толщины. ГОСТ 13940 и ГОСТ 13941 – это стопорные детали без монтажных отверстий.

      На производство колец чаще всего идет высокоуглеродистая пружинная сталь. В идеале материал должен быть легированным или покрываться дополнительным слоем цинка или кадмия. Такая обработка позволит изделию не ржаветь и надолго сохранять свои эксплуатационные качества.



      Вам также будет интересно

      Loading...
      Символ единства
      Разное

      Символ единства

      Обручальные кольца – это самый главный атрибут на свадьбе. Это своеобразный символ единства двух людей, двух семей, двух поколений! На сегодняшний день, ювелиры создают не просто кольца, а настоящие произведения искусства....

      Удобное приспособление для просечки идеальных отверстий
      Разное

      Удобное приспособление для просечки идеальных отверстий

      Часто в работе в различными материалами нужно сделать отверстие. Это частое явление например в сантехнических работах, во время изготовления прокладок или уплотнителей, в монтажных работах и во время отделочных работ. Из этого...

      Ювелирная медь и элегантные кольца с натуральной позолотой, фианитом и цирк ...
      Разное

      Ювелирная медь и элегантные кольца с натуральной позолотой, фианитом и цирк ...

      Изготовленные с применением такого универсального материала как ювелирная медь кольца оптом продаются по невысокой стоимости в интернет-магазине ОгоГифт. Каждое представленное на страницах каталога изделие покрывают слоем...

      Особенности палладиевых обручальных колец
      Разное

      Особенности палладиевых обручальных колец

      Издавна, каждый жених и невеста довольно внимательно относились к выбору обручальных колец, которым приписывали некую магическую силу, которая может уберечь молодоженов от ссор и разногласий. Сегодня, будущие молодожены,...

      Парные обручальные кольца
      Разное

      Парные обручальные кольца

      Свадьба. Цветы, улыбки, шампанское. Нежная невеста в белоснежном платье, взволнованный жених, счастливые гости. И вот звучат слова: «Жених и невеста, обменяйтесь кольцами!» И молодожёны обмениваются кольцами, символом...

      Эксклюзивные обручальные кольца в Киеве
      Разное

      Эксклюзивные обручальные кольца в Киеве

      В давние времена у многих стран символом замужества была абсолютно разная атрибутика. Этот факт объясняется отдельной культурой, традициями и менталитетом каждого народа.  Сегодня обручальное кольцо обрело международный...

      Кольца для помолвки
      Разное

      Кольца для помолвки

      Помолвка древний обычай. Дарение и принятие девушкой такое кольцо говорит о ее согласии выйти за молодого человека замуж. Кольца для помолвки носят на безымянном пальце до свадьбы, а после свадьбы вместе с обручальным кольцом,...

      ЖБИ
      Разное

      ЖБИ

      Жби – железобетонные изделия. Это прочные изделия из бетона и арматуры. Используются в различных отраслях промышленности. Арматура выступает в виде каркаса, а бетон защищает его от коррозии и придает определенную форму, а...

      Стоимость кольца с бриллиантом
      Разное

      Стоимость кольца с бриллиантом

      "Лучшие друзья девушек - это бриллианты!". Именно так поется в одной известной песне от группы Виа Гра. И это действительно так. Еще с незапамятных времен бриллиант был показателем богатства, солидности и высокого положения в...

      Фланцы и их соответствие ГОСТ требованиям
      Разное

      Фланцы и их соответствие ГОСТ требованиям

      Для соединительных частей, а также в качестве присоединительных арматурных фланцев трубопроводных систем используется стальной плоский приварной Фланец ГОСТ 12820-80 используемый также в качестве присоединительного изделия...

      Кольцо Всевластия
      Разное

      Кольцо Всевластия

      И мужчины, и тем более женщины падки на разнообразные ювелирные украшения. Ничего удивительного в этом нет. Во все времена украшения были востребованы, так как всегда вносили изюминку во внешний вид человека. Это и цепочки разной...

      Узы любви
      Разное

      Узы любви

      Когда готовишься к такому знаменательному событию, как свадьба, то хочется, чтобы все было на высшем уровне. Хочется самые стильные наряды, безупречные прически, красивые новые машины, красочно украшенный зал, шикарная еда,...

      Алмазное бурение отверстий в бетоне
      Разное

      Алмазное бурение отверстий в бетоне

      Огромное множество самых разнообразных строительных, монтажных и отделочных работ, производимых в соответствии с определёнными технологическими требованиями и государственными стандартами, было бы невозможно представить без...

      Как правильно подобрать размер юбки?
      Разное

      Как правильно подобрать размер юбки?

      На вопрос о том, как правильно подобрать размер юбки, ответили специалисты популярного магазина https://kolgot.net/ua/shop/clothing/skirt/ специализирующегося на продаже юбок, колгот, нижнего белья и др. товаров для современного...

      Практичный и удобный материал для строительства
      Разное

      Практичный и удобный материал для строительства

      Сейчас такое время, когда почти в любом строительстве используется хотя бы один универсальный строительный материал. Оцинкованный лист является как раз таким материалом. Предназначен он для отделки различных поверхностей, как...

      Металлочепица от производителя - оптимальное соотношение цены и качества
      Разное

      Металлочепица от производителя - оптимальное соотношение цены и качества

      Огромное количество советов по выбору металлочерепицы можно получить здесь на страницах специализированного ресурса посвященного данному виду изделий. В целом, следует помнить о том, что каждый производитель металлочерепицы...

      Компания
      Разное

      Компания "Дом ЖБИ" - надежный поставщик плит перекрытия

      Современные и качественные плиты перекрытия предлагает надежный поставщик данной разновидности железобетонных изделий, компания ДомЖБИ, что позволяет быстро и качественно сооружать различные виды зданий. Железобетон...

      Кольца из белого золота
      Разное

      Кольца из белого золота

      За одну тысячу девятьсот восемьдесят семь рублей можно приобрести кольцо из белого золота, вес которого будет 0,842 грамма, проба пятьсот восемьдесят пятая. За три тысячи триста пятьдесят четыре рубля можно купить кольцо с...

      Генераторы и стартеры
      Разное

      Генераторы и стартеры

      Автомобильный двигатель это сложная система, в составе которого есть такие немаловажные детали, от которых зависит работа всего двигателя это генераторы и стартеры. Генератор – это деталь, которая предназначена для...

    Погода в Полоцке

    О нас





    Индекс цитирования

    Фильмы онлайн
    Марсианин

    Марсианин


    Разлом Сан-Андреас

    Разлом Сан-Андреас


    Афиша города
    Полоцкий район приглашает в агрогородок Зелёнка на НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК «КУЗЬМИНКИ»

    Полоцкий район приглашает в


    Программа XXII фестиваля органной музыки

    Программа XXII фестиваля органной


    Афиша клубов

    "Рождественская сказка" в


    ReSTART party в PLASTILINe 16 ИЮНЯ

    ReSTART party в PLASTILINe 16 ИЮНЯ


    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Карта сайта
  • Обратная связь