polotsk-portal

 новостной-развлекательный портал

  • » » Несколько советов для успешной презентации продукта на выставке

      • Несколько советов для успешной презентации продукта на выставке

      Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 10:19
      (голосов: 1)

      презентации товаров на выставочном стендеВыставка – эффективный инструмент для расширения клиентской базы, налаживания новых контактов с потребителем, поставщиками и партнерами. Выставка – одно из немногих мероприятий, которое полностью оправдывает вложения экспонента. Единственное условие – правильное представление продукта целевой аудитории.

      3 правила презентации товаров на выставочном стенде

      1. Показывайте не товар, а его свойства. Вы можете сколько угодно рассказывать об уникальной прочности нового интерьерного стекла, но добьетесь значительно большего результат, просто ударив по нему молотком и показав, возможности своего товара в действии. Еще лучший эффект достигается, если передать «молоток» самому потребителю и предложить ему поучаствовать в испытании товара.
      2. Стимулируйте посетителей на взаимодействие с товаром. Первым и главным правилом презентации образцов является максимальная доступность для посетителей. Позаботьтесь о том, чтобы посетители могли обойти товар вокруг, осмотреть со всех сторон, попробовать вживую или проверить качество.
      3. Демонстрируйте товар изнутри. Ваша цель – показать товар в разрезе. Сделать это можно, как в буквальном, так и в переносном смысле. Например, заказывая выставочное оборудование в Минске для презентации ортопедического матраса, продемонстрируйте реальную структуру изделия. Точно так же воздействует и ассоциативная связка – детский табурет на горке из стружек, декоративное мыло на фоне кофейных зерен и букетика сухой лаванды.

      Какое оборудование и комплектующие используются для участия в выставке?

      Если площадь стенда слишком ограничена, имеет смысл аренда выставочного оборудования, которое поможет компенсировать отсутствие самого экспоната. Например, фотопанели с изображением продукта в реальном масштабе, презентация на проекционном экране и так далее.

      Огромное значение имеет техническое оснащение стенда. Заказывая услуги выставочного центра http://www.belexpo.by/uslugi/, не забудьте об освещении, звуковой аппаратуре. Еще на этапе проектирования стенда необходимо рассчитать количество розеток, светильников. Среди вариантов наполнения выставочного стенда наиболее популярными являются:

      • стойки для персонала и промо-материалов;
      • стеклянные витрины;
      • стеллажи для товаров;
      • панели для рекламы.

      Аналогичным образом создание успешного стенда требует подготовки необходимого оформительного оборудования: флажки, проспектницы и другие. При необходимости место экспонента может комплектоваться напольным покрытием, подиумом, полноценной стеной, перегородками и дверями для зонирования пространства и так далее.



      Вам также будет интересно

      Loading...
      Выставочное оборудование по вашему заказу
      Разное

      Выставочное оборудование по вашему заказу

      Для демонстрации разнообразной продукции зачастую требуются стенды выставочные. Именно к ним выдвигается ряд существенных требований, ведь именно от их функциональности зависит демонстрация и реализация...

      Презентация – отличный способ заявить о себе!
      Разное

      Презентация – отличный способ заявить о себе!

      В наше время есть различные способы представления товара или услуги потребителю и инвестору. Но наиболее распространённой является презентация. Презентация – это документ или комплекс документов, который может в себя включать...

      Упаковочное оборудование
      Разное

      Упаковочное оборудование

      Современный рынок товаров способен предложить широчайший выбор самой разнообразной продукции потребителю. Среди всего изобилия представленных товаров потребителю свойственно выбирать только самый качественный товар. Качество...

      Все о выставочном оборудовании
      Разное

      Все о выставочном оборудовании

      Зачастую для организации того или иного мероприятия требуется специальное оборудование, на котором будет установлено та или иная продукция. Многие не знают, где же можно ее приобрести. Хотя говорят, что в 21 веке можно купить...

      Стенды для выставок на любой вкус и дизайн
      Разное

      Стенды для выставок на любой вкус и дизайн

      В чем заключается успех имиджа любой серьезной компании? Ответ прост: эффектная презентабельность. Успешное применение маркетинговых приемов способно улучшить репутацию и повысить популярность любого предприятия, фирмы, агентства...

      Организация мероприятий
      Разное

      Организация мероприятий

      Любая компания, фирма, государственное предприятие сталкивается с тем, что надо провести какое-либо мероприятие, приуроченное к празднику либо к какому-то важному событию: презентация товара, чествование ветеранов, семинары,...

      ОАО «Нафтан» отметил 45-летие
      Новости региона

      ОАО «Нафтан» отметил 45-летие

      Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» отметил 45-летие со дня выпуска первого белорусского полиэтилена. Юбилею крупнейшего предприятия химической промышленности были посвящены многочисленные мероприятия. Среди них...

      Стеллажи
      Разное

      Стеллажи

      Как вы думаете, какое оборудование считается самым популярным и наиболее применяемым при обустройстве как торговых, так и складских помещений? Конечно же, то, которое предназначено для хранения большого количества самого...

      Нет инструмента - не беда!
      Разное

      Нет инструмента - не беда!

      Не редко тот или иной человек сталкивается с такой неприятностью, как отсутствие необходимого инструмента или оборудования. Он бы и рад что-то сделать для того, чтобы максимально быстро исправить ситуацию, дав от только далеко не...

      Компания Разновес
      Разное

      Компания Разновес

      Любому потребителю современного рынка всегда хочется иметь полное представление о том, во что он вкладывает свои финансовые сбережения. Особенно важным становится определение массы какого-либо вида продукции. Ведь никому не...

      Окрасочное оборудование
      Разное

      Окрасочное оборудование

      Владельцам крупных компаний, которые специализируются на оказании услуг в сфере строительства, отделки и ремонта, постоянно необходимо заботиться о поставщиках оборудования. Важно найти качественный и демократичный в цене товар....

      Надо знать, как привлечь внимание к своей продукции
      Разное

      Надо знать, как привлечь внимание к своей продукции

      За рынком товаров и услуг порой бывает крайне интересно наблюдать. Дело в том, что только в ходе наблюдения за деятельностью нескольких фирм и компаний, занимающихся реализацией одного и того же вида продукции, можно понять, как...

      Незаменимые нити
      Разное

      Незаменимые нити

      Жизнь всего человечества тесно связана с водными ресурсами, предлагаемыми каждому жителю планеты самой природой. Именно вода обеспечивает многие процессы жизнедеятельности всех организмов. Она является своего рода источником...

      Особенности создания бизнес-сайтов
      Разное

      Особенности создания бизнес-сайтов

      Современный бизнес сайт дает уникальные возможности для эффективной презентации компании и привлечения новой клиентуры. Бизнес-сайт должен иметь особо грамотную разработку и хорошие позиции в системах всех существующих...

      Холодильные витрины надежного качества
      Разное

      Холодильные витрины надежного качества

      Сегодня ни один продовольственный магазин не обходится без холодильных витрин. Ни одно заведение общепита не в состоянии сохранить качество продуктов питания без морозильных камер. Компания «Арктика» предлагает в широком...

      Рекламные щиты
      Разное

      Рекламные щиты

      Всем известно, реклама – двигатель торговли. Тут уже можно смело добавить, что реклама – двигатель всего. Без рекламы вы ни туда, ни сюда. Благо, в наше время существуют разнообразные способы рекламирования: листовки,...

      Нейромаркетинг поможет повысить узнаваемость продукта
      Разное

      Нейромаркетинг поможет повысить узнаваемость продукта

      От производителей часто можно услышать сетования о том, почему их качественная продукция не пользуется большой популярность у потребителей, как того хотелось бы. Причин может быть несколько, выявить их можно в ходе маркетингового...

      Видеорегистратор rvi-r16la
      Разное

      Видеорегистратор rvi-r16la

      Применение современных технологий не обошло стороной ни одну сферу жизнедеятельности человека. Благодаря возможностям новейшей техники значительно упрощается решение многих задач....

      Ищете тепловое реле разных характеристик? У enext.ua только качественный то ...
      word7

      Ищете тепловое реле разных характеристик? У enext.ua только качественный то ...

      Компания E.NEXT-Украина на протяжении многих лет занимает заслуженное место на рынке как электромонтажных услуг, так и в производстве электрооборудования. С данной компанией работают множество проверенных временем компаний,...

    Погода в Полоцке

    О нас





    Индекс цитирования

    Фильмы онлайн
    Марсианин

    Марсианин


    Разлом Сан-Андреас

    Разлом Сан-Андреас


    Афиша города
    Полоцкий район приглашает в агрогородок Зелёнка на НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК «КУЗЬМИНКИ»

    Полоцкий район приглашает в


    Программа XXII фестиваля органной музыки

    Программа XXII фестиваля органной


    Афиша клубов

    "Рождественская сказка" в


    ReSTART party в PLASTILINe 16 ИЮНЯ

    ReSTART party в PLASTILINe 16 ИЮНЯ


    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Карта сайта
  • Обратная связь