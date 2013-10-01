Несколько советов для успешной презентации продукта на выставке

Выставка – эффективный инструмент для расширения клиентской базы, налаживания новых контактов с потребителем, поставщиками и партнерами. Выставка – одно из немногих мероприятий, которое полностью оправдывает вложения экспонента. Единственное условие – правильное представление продукта целевой аудитории.
Если площадь стенда слишком ограничена, имеет смысл аренда выставочного оборудования, которое поможет компенсировать отсутствие самого экспоната. Например, фотопанели с изображением продукта в реальном масштабе, презентация на проекционном экране и так далее.
Огромное значение имеет техническое оснащение стенда. Заказывая услуги выставочного центра http://www.belexpo.by/uslugi/, не забудьте об освещении, звуковой аппаратуре. Еще на этапе проектирования стенда необходимо рассчитать количество розеток, светильников. Среди вариантов наполнения выставочного стенда наиболее популярными являются:
Аналогичным образом создание успешного стенда требует подготовки необходимого оформительного оборудования: флажки, проспектницы и другие. При необходимости место экспонента может комплектоваться напольным покрытием, подиумом, полноценной стеной, перегородками и дверями для зонирования пространства и так далее.
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