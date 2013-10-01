Несколько советов для успешной презентации продукта на выставке

Выставка – эффективный инструмент для расширения клиентской базы, налаживания новых контактов с потребителем, поставщиками и партнерами. Выставка – одно из немногих мероприятий, которое полностью оправдывает вложения экспонента. Единственное условие – правильное представление продукта целевой аудитории.

3 правила презентации товаров на выставочном стенде

Показывайте не товар, а его свойства. Вы можете сколько угодно рассказывать об уникальной прочности нового интерьерного стекла, но добьетесь значительно большего результат, просто ударив по нему молотком и показав, возможности своего товара в действии. Еще лучший эффект достигается, если передать «молоток» самому потребителю и предложить ему поучаствовать в испытании товара. Стимулируйте посетителей на взаимодействие с товаром. Первым и главным правилом презентации образцов является максимальная доступность для посетителей. Позаботьтесь о том, чтобы посетители могли обойти товар вокруг, осмотреть со всех сторон, попробовать вживую или проверить качество. Демонстрируйте товар изнутри. Ваша цель – показать товар в разрезе. Сделать это можно, как в буквальном, так и в переносном смысле. Например, заказывая выставочное оборудование в Минске для презентации ортопедического матраса, продемонстрируйте реальную структуру изделия. Точно так же воздействует и ассоциативная связка – детский табурет на горке из стружек, декоративное мыло на фоне кофейных зерен и букетика сухой лаванды.

Какое оборудование и комплектующие используются для участия в выставке?

Если площадь стенда слишком ограничена, имеет смысл аренда выставочного оборудования, которое поможет компенсировать отсутствие самого экспоната. Например, фотопанели с изображением продукта в реальном масштабе, презентация на проекционном экране и так далее.

Огромное значение имеет техническое оснащение стенда. Заказывая услуги выставочного центра http://www.belexpo.by/uslugi/, не забудьте об освещении, звуковой аппаратуре. Еще на этапе проектирования стенда необходимо рассчитать количество розеток, светильников. Среди вариантов наполнения выставочного стенда наиболее популярными являются:

стойки для персонала и промо-материалов;

стеклянные витрины;

стеллажи для товаров;

панели для рекламы.

Аналогичным образом создание успешного стенда требует подготовки необходимого оформительного оборудования: флажки, проспектницы и другие. При необходимости место экспонента может комплектоваться напольным покрытием, подиумом, полноценной стеной, перегородками и дверями для зонирования пространства и так далее.

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