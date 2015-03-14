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      • Занятия по плаванию для детей в Минске: профессиональные тренировки

      Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 10:17
      (голосов: 1)
      Занятия по плаванию для детейОбучение ребенка плаванию с использованием различных техник интересно многим родителям. Этот вид спорта оказывает положительное воздействие на физическое и эмоциональное состояние детей разного возраста. Поэтому на нем останавливают выбор мамы и папы, желающие улучшить иммунитет, укрепить организм и закалить волю своего чада. Приступать к его обучению лучше всего в дошкольном возрасте. Именно в этот период ребенок способен научиться правильным техникам дыхания и плавания с наибольшей скоростью и эффективностью.

      Где и как научить малыша плавать?

      Для тренировки дошкольника следует подойти к вопросу поиска грамотного тренера со всей ответственностью. Наиболее безопасное и результативное детское плавание в Минске доступно родителям, обратившимся в школу Swimming.by. Именно здесь вы сможете встретить высококвалифицированного тренера, который быстро найдет правильный подход к ребенку любого возраста.
      В этой спортивной школе работают специалисты, имеющие внушительный опыт проведения тренировок по плаванию для детей, подростков и взрослых. Знающие все тонкости обучения малышей дошкольного возраста, имеющиеся у них физические ограничения и наиболее часто встречающиеся страхи, квалифицированные тренеры помогут каждому ребенку успешно преодолеть их.

      Обучение плаванию малышей от 5 лет

      Профессиональное плавание для детей 5 лет в Минске , предлагаемое ученикам школы swimming.by, осуществляется в виде занятий длительностью 40-45 минут. Они проводятся в увлекательной и интересной игровой форме. Главной целью обучения становится развитие уверенности ребенка в своих способностях и умения хорошо держаться на воде. Малышей от 5 до 7 лет обучают таким техникам плавания, как кроль на груди и спине. Уже к концу учебного года можно увидеть прекрасные результаты труда вашего чада – ребенок сможет без остановок проплыть дистанцию до 25 м.

      Поиск тренера для ребенка

      Выбор тренера для своего чада – наиболее значимый этап в процессе его обучения. От этого напрямую зависит эффективность проводимых тренировок по плаванию для детей в спортивной школе. Индивидуальный подход к каждому ученику, практикуемый специалистами Swimming.by, становится гарантией высокой результативности обучения здесь.
      Вашему вниманию предлагаются квалифицированные тренеры, имеющие опыт работы от 5 до 27 лет. С их помощью ваше чадо быстро научится правильно держаться в воде, полностью осознавая свое тело и его движения в процессе плавания. Записав малыша в спортивную школу, вы можете быть уверены в улучшении его самочувствия и физического состояния, а также в развитии его уверенности в собственных силах.

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