Занятия по плаванию для детей в Минске: профессиональные тренировки

При поступлении во многие хорошие школы, проводится тестирование детей. Педагоги и психологи проверяют уровень знаний детей: умеют ли они читать, писать, решать логические задачи и другие задания которые должны уметь дети. Хотя...
13-летней Юлии Гореловой, ученице нафтановской спортивной школы, удалось подтвердить свои спортивные результаты и стать обладательницей титула мастера спорта по плаванию. В Беларуси спортсменов 2002г.р. удостоившихся такого...
В первую очередь следует знать, что любая уважающая себя детская художественная школа позволит посетить первое ознакомительное занятие на совершенно бесплатной основе. Стоимость обучения в школе должна быть общедоступна,...
Наверное лучшим решением для эффективного обучения ребенка иностранным языкам являются курсы английского языка для детей позволяющие обучить ребенка языку с учетом всех особенностей раннего обучения и в соответствии с...
Пожалуй, нет такого родителя, который бы не хотел для своего чада самого лучшего. И это касается всех сторон жизни малыша. Родители иногда готовы сделать все возможное и невозможное чтобы их ребенок не испытывал...
Каждое поколение родителей мечтает, чтобы их дети жили лучше. На сегодняшний день понятие «лучше» является синонимом достижения успеха, самореализации, признания, благополучия. Путь к успеху, безусловно, начинается в детстве, и...
В плавательном бассейне в средней общеобразовательной школы №4 г.Новополоцк, в субботу 14.03.2015 г., состоялся старт городского этапа республиканского соревнования по плаванию "Золотая Рыбка", участниками спортивного фестиваля...
Каждый из родителей желает для своего ребёнка всего самого лучшего. Лучшая одежда, лучшие игрушки, лучшая школа. Но для развития и роста ребёнка этого недостаточно. Важно, чтобы ребёнок имел какое-то увлечение в жизни, которое в...
Когда в доме появляется малыш, его безопасность занимает первое место для родителей. И это касается не только комнаты, всего дома в целом, но и улицы, а особенно машины. Даже на короткие поездки, когда кажется, что ничего не...
Международный детский турнир по плаванию им. Героя Советского Союза Степана Пашкевича, состоится 21-25 апреля 2015 года в Полоцком районе. Турнир соберет шестьсот пятьдесят участников из 9 стран. По сообщению Полоцкого...
Безусловно, каждый согласится, что приучать ребёнка к чистоте необходимо с самого раннего возраста. Ведь приучая ребёнка к соблюдения правил личной гигиены, мы заботимся об их здоровье в будущем. Ребёнок вырастет чистоплотным и...
В том мире, в котором мы живем,почему-то принято считать,что максимальные возможности в плане познания той или иной науки могут быть только тогда,когда обучение проходит в специализированной частной школе, где не только самый...
В интернет-магазине http://baumarkt.kz/sportivno-igrovye-kompleksy/ представлен большой ассортимент детских игровых комплексов, являющихся важным этапом в развитии спортивного интереса у ребенка. Использование детско-игрового...
В связи с началом длительного закрытия бассейна «Садко» на ремонт, новополочане будут посещать «Изумруд». В 2015 году, новополоцкий бассейн «Садко» (Дворец водного спорта) приостановил набор в группы по плаванию. По словам...
Если вы захотели научиться такому водному виду спорта, как дайвинг, то вы должны знать, что это не так уж просто и требует желания, силы воли и времени. Как и любое обучение чему-либо, обучению дайвингу делится на два этапа:...
С наступлением каникул у каждого родителя возникает вопрос о том, куда отправить ребёнка отдыхать. Существует масса вариантов, как обеспечить полноценный отдых вашему ребёнку. Это достаточно серьёзный вопрос, так как ребёнку не...
Областное Управление ГАИ напоминает водителям о том, что уже 25.10.2015г. - начало осенних школьных каникул, у детей появится свободное время и вероятно они будут использовать общественный транспорт, пересекать дороги и т.д....
В детстве у детей появляется огромное количество хобби. Кто-то хочет посещать художественную школу, кто-то готов ежедневно ходить на тренировки в спортивную секцию или бассейн, кто-то любит единоборства, кто-то бредит игрой на...
В современном мире купить слинг отвечающий всем требованиям малыша не составит особого труда, но, как оказалось, далеко не каждый малыш любит находиться в слинге. Хотя и не стоит отрицать, что большинству детей такое вертикальное...