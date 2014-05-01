Рекомендации для тех, кто желает сэкономить на ремонте в спальне

Бюджетный ремонт – это неизбежный компромисс между достаточным и желаемым, который, тем не менее, способен привести к отличному результату и получению более красивого, удобного и функционального жилья. Как правильно спланировать свои траты при ремонте спальни?
Если речь не идет о легком косметическом ремонте, требующем лишь переклейки обоев, то первостепенное значение для спальни приобретут характеристики дверей и окон – элементов, которые станут защищать покой в комнате, предназначенной для отдыха и сна. Главным образом, рекомендуется отдавать предпочтение конструкциям, которые обеспечат хорошую звукоизоляцию. Для экономии можно приобрести глухую деревянную дверь без какой-либо отделки, чтобы впоследствии покрасить ее в тон обоям. Окна же часто подлежат реставрации в виде шпаклевки трещин и сколов, а также установки новых штапиков и уплотнителей. Для повышения энергоэффективности оконной конструкции можно оклеить стекла прозрачной энергосберегающей пленкой.
Любой ремонт в жилом помещении вызывает желание обновить мебель, поэтому купить спальню https://mebelblizko.by/catalog/spalni/ рекомендуется еще до начала проведения работ. Зная, где будет установлен большой встроенный шкаф, получится сэкономить на обоях, тогда как большая кровать позволит определиться с местами размещения светильников. Наиболее подходящий вариант – небольшие настенные бра, расположенные по обе стороны изголовья кровати. Спальня не нуждается в ярком свете, поэтому для экономии можно избавиться от люстры. Избежать серьезных трат поможет и правильный выбор напольного покрытия. Поскольку в таком помещении пол не испытывает серьезных нагрузок, отлично подойдет недорогой ламинат 21-22 класса.
Сэкономить, выбирая мебель для спальни, удастся с помощью приобретения модульных конструкций, позволяющих самостоятельно собирать гарнитуры с требуемым набором компонентов. Речь идет о шкафах и тумбах, но никак не о спальном месте, которое обязательно должно быть комфортным. Купить кровать в рассрочку в Минске сегодня предлагают все без исключения крупные производители мебели, поэтому даже с ограниченным бюджетом стать владельцем роскошного ложе может каждый!
Дополнительную экономию могут обеспечить прочие аксессуары для спальни: например, полноценный ковер всегда можно заменить куском качественного ковролина требуемого размера, а для оформления окон шторами необязательно приобретать готовые изделия из плотных тканей: более дешевым вариантом станет обычная ткань с подкладкой.
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