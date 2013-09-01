Мультфильм «Распрекрасный»

Страна: Франция Жанр: мультфильм Режиссер: Паскаль Эрольд Время: 85 мин. / 01:25...
Любовь Карабанова...
25 марта в 18.00 во Дворце культуры «Полоцк-Стекловолокно» гастроли Минского Камерного Драматического театра, который представить театральную постановку Наталии Башевой об удивительной историю любви «Его...
"Новополоцкий футбольный клуб "Нафтан" с нетерпением ожидает возвращения Филиппа Рудика. Возвращение одного из самых любимых новополоцкими болельщиками футболиста "Нафтан", произойдет в очень скоро времени. Буквально в ближайшие...
Год: 2010 Сценарий: Станислав Говорухин Оператор: Алишер Хамидходжаев Время: 90 мин. / 01:30 Рейтинг IMDB: 5.30 (24)...
Согласитесь, ничто не радует и не вдохновляет, не согревает душу и не придает сил, как настоящая искренняя любовь. Именно это чувство способно окрылить, воодушевить, подвигнуть на подвиги. Любовь накрывает внезапно, и в нее...
Спектакль, пьеса «Двое на качелях» Уильяма Гибсона уже успел завоевать популярность, несмотря на то, что сама постановка уже знакома зрителю. Уильям Гибсон – известный писатель, заслуженный американский драматург. Он стал...
Немножко отдохнув после новогодних праздников, пришла пора подумать о том, чем мы в скором времени порадуем дорогих сердцу людей. Праздник всех влюблённых пришел к нам из Европы, да так и остался. Более того, он стал одним из...
Любовь – волшебное и самое светлое чувство, которое дано испытать человеку. Она способна окрылить, придать сил и уверенности в себе, сподвигнуть на добрые поступки, украсить яркими красками самый обычный день....
Жизнь современного человека наполнена самыми разнообразными эмоциями. Это и страх, и сомнение, и радость, и любовь, и счастье, и разочарование, и многое, многое другое. Но нередко в жизни человека присутствует и такое...
Любовь нечаянно нагрянет… Увы, в современном мире данная фраза уже потеряла свою актуальность. В любовь сегодня уже мало кто верит. То ли и на самом деле времена изменились, то ли мы, жители нашей удивительной...
Вы собираетесь жениться или выходить замуж? Конечно, каждой невесте и каждому жениху хочется, чтобы этот замечательный и радостный день запомнился не только гостям, но и им самим на всю жизнь. Но обычно случается так, что гости...
Жених и невеста. Муж и жена. Всего лишь несколько прекрасных мгновений отделяют одну пару от другой. Но эти минуты кажутся влюбленным людям настолько долгими и томительными, что ждать завершения одного периода на другой, и смены...
Самое прекрасное чувство, рано или поздно проникающее в ум и сердце любого человека – любовь. Меткий Амур своими стрелами ранит сердце тех, кто не верит в любовь, и тех, для кого любовь – смысл жизни. Человек с самого...
В нашем мире так много живет одиноких женщин, которые и рады были бы появлению мужских рук в доме, но, увы, в силу самых разнообразных жизненных обстоятельств пока что просто не могут реализовать себя в качестве жены и...
Представительницам прекрасной половины человечества как никому другому хочется быть на высоте в любое время года, дня и ночи. Эта позиция женщин во многом обусловлена чересчур завышенными рамками, в которые их загнали...
Студия фотографа заполнена различными фотоаппаратами, которые прошли долгие годы, пережили различные эпохи и теперь красуются на полках талантливого фотографа Игоря Супроненока. Сколько же времени и терпения понадобилось...
Название: Астерикс: Земля Богов Название зарубежное: Astйrix: Le domaine des dieux Год: 2014 Страна: Франция Слоган: «Самый громкий! Самый остроумный! Самый увлекательный!» В ролях: Франсуа Морель, Роже Карель, Эли Семун,...
Стремлений представительниц слабой половины человечества к стройности, здоровью и красоте, а также к определенным параметрам модельной фигуры, равняющимся девяносто-шестьдесят-девяносто, известно очень и очень давно. Только со...