Сколько прекрасных мультфильмов создано на основе любви, это вечная тема, которая корректируется временем и для каждого поколения существует своя история этого прекрасного и светлого чувства. Сколько прекрасных мультфильмов создано на основе любви, это вечная тема, которая корректируется временем и для каждого поколения существует своя история этого прекрасного и светлого чувства.





Мультфильм Распрекрасный смотреть повествует историю о Филиппе Распрекрасном, который пользовался популярностью у многих женщин, который не боялся признаваться в любви красивым женщинам, и более того, каждой из своих фавориток, он обещал жениться!





Он мог очаровывать прекрасных принцесс, они влюблялись в него, буквально с полуслова. Однако он их не любил… Он оставлял за собой длинный шлейф из нелюбимых женщин, которые, несмотря ни на что, были влюблены в него. Надеясь на то, что он еще сможет испытать это странное чувство под названием «любовь», Филипп обещает всем принцессам жениться. Когда девушки узнают о том, что у их суженного масса потенциальных «вторых половинок», они решают проучить негодника и придумывают хитроумный план.





Но Филипп не по своей воле разбрасывается чувствами, ведь еще в раннем детстве его заколдовала злая ведьма и теперь он просто не способен полюбить, он не знает что такое любовь. Но, тем не менее, огорченные Филиппом родители, решают ускорить решительность Филиппа и король приказывает ему жениться до 21-го дня рождения, иначе он не получит королевское наследство!





Юного Филиппа Распрекрасного ожидает масса приключений, испытаний, преодолев которые он сможет избавиться от колдовских чар, а главное - обрести настоящую любовь!





В данном фильме, вы также встретите таких сказочных принцесс как Белоснежка, Золушка и Спящая красавица, которые, собственно, и взяли на себя ответственность проучить Распрекрасного за его ложные обещания женитьбы.

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