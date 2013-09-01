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      • Мультфильм «Распрекрасный»

      Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 09:30
      (голосов: 1)
      Мультфильм «Распрекрасный»Сколько прекрасных мультфильмов создано на основе любви, это вечная тема, которая корректируется временем и для каждого поколения существует своя история этого прекрасного и светлого чувства.

      Мультфильм Распрекрасный смотреть повествует историю о Филиппе Распрекрасном, который пользовался популярностью у многих женщин, который не боялся признаваться в любви красивым женщинам, и более того, каждой из своих фавориток, он обещал жениться! 

      Он мог очаровывать прекрасных принцесс, они влюблялись в него, буквально с полуслова. Однако он их не любил… Он оставлял за собой длинный шлейф из нелюбимых женщин, которые, несмотря ни на что, были влюблены в него. Надеясь на то, что он еще сможет испытать это странное чувство под названием «любовь», Филипп обещает всем принцессам жениться. Когда девушки узнают о том, что у их суженного масса потенциальных «вторых половинок», они решают проучить негодника и придумывают хитроумный план.

      Но Филипп не по своей воле разбрасывается чувствами, ведь еще в раннем детстве его заколдовала злая ведьма и теперь он просто не способен полюбить, он не знает что такое любовь. Но, тем не менее, огорченные Филиппом родители, решают ускорить решительность Филиппа и король приказывает ему жениться до 21-го дня рождения, иначе он не получит королевское наследство!

      Юного Филиппа Распрекрасного ожидает масса приключений, испытаний, преодолев которые он сможет избавиться от колдовских чар, а главное -  обрести настоящую любовь!

      В данном фильме, вы также встретите таких сказочных принцесс как Белоснежка, Золушка и Спящая красавица, которые, собственно, и взяли на себя ответственность проучить Распрекрасного за его ложные обещания женитьбы.


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