Нейромаркетинг поможет повысить узнаваемость продукта

От производителей часто можно услышать сетования о том, почему их качественная продукция не пользуется большой популярность у потребителей, как того хотелось бы. Причин может быть несколько, выявить их можно в ходе маркетингового исследования, тщательного анализа рынка в целом. Одной из них может быть непривлекательная подача товара. В таком случае стоит обратить внимание на От производителей часто можно услышать сетования о том, почему их качественная продукция не пользуется большой популярность у потребителей, как того хотелось бы. Причин может быть несколько, выявить их можно в ходе маркетингового исследования, тщательного анализа рынка в целом. Одной из них может быть непривлекательная подача товара. В таком случае стоит обратить внимание на тестирование упаковки товара , которую проводят с помощью передовой технологии нейромаркетинга Eye Tracking (ай-трекинг). Данная технология позволит увидеть товар глазами покупателя, выявить недостатки в оформлении упаковки, внести коррективы и выработать оптимальный дизайн, который будет привлекать внимание покупателей.

Для проведения тестирования рекомендовано обращаться в Центр управленческих решений Sarmont, сотрудники которого обладают необходимым опытом, а также в их распоряжении есть специальное оборудование (устанавливается на компьютерное устройство).

Процесс тестирования очень простой – респонденту на ноутбуке показывают предмет исследования среди аналогичной продукции других производителей и фиксируют его бессознательные реакции (взгляд, фокус внимания, длительность), подробнее на https://sarmont.by/metody/fokus-gruppy/ . Получаются специальные карты с отмеченными результатами по каждому параметру.

Например, тепловая карта покажет, на каком элементе продукта участник теста дольше всего и чаще всего задерживал взгляд. Карта непрозрачности покажет элементы, которые успел выхватить взгляд на упаковке за несколько секунд. Есть показатель среднего числа фиксаций взгляда на каждом предмете из предложенных. Также отмечается время, которое прошло до первого взгляда респондента на ту или иную упаковку. Перемещение взгляда с одного продукта на другой и время удержания отражаются на отдельной карте.

Для большей объективности рекомендовано дополнить компьютерные исследования опросами или интервьюированием потребителей, которые объяснят мотивы своего выбора. Может оказаться, что эта дополнительная информация сыграет важную роль в доработке дизайна упаковки.

К специалистам Центра стоит обратиться и в случаях, когда надо протестировать оптимальную выкладку товара, эффективность рекламы (баннерной, контекстной) и любых рекламных материалов, популярность сайта компании или интернет-магазина, интерфейса мобильного приложения.

Если вы не можете пока определить, какой аспект рекламной деятельности важнее всего протестировать, то обратитесь к специалистам Центра за бесплатной консультацией. Они всегда готовы помочь.

Вам также будет интересно

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Loading...