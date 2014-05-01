Нейромаркетинг поможет повысить узнаваемость продукта

Перед тем, как покупать товар, мы всегда изучаем вдоль и поперек то, что написано на упаковке. Нам интересна страна – производитель, страна – поставщик. Однозначно важен состав, это касаемо и пищевых продуктов, и...
Посещая магазин, мы не всегда ограничиваемся выбором необходимых продуктов. Довольно часто случается так, что нам приходится совершать незапланированные покупки. Чаще всего это происходит потому, что наше внимание...
Продукция, на которую распространяются ТР ТС, должна обязательно проходить процедуру сертификации. Товар должен отвечать всем установленным нормам качества и безопасности. При соблюдении всех требований на продукцию выдаётся...
Картон. Казалось бы, такой простой элемент едва ли сможет получить широкое распространение, поскольку он обладает далеко не самыми лучшими показателями прочности и надежности. Более того, он легко поддается перепаду влажности и...
В наши дни стало не то чтобы модно, а скорее просто принято заботится о том, чтобы целостность товара была на относительно высоком уровне. Поэтому в деле сохранения потребительских качеств той или иной товарной продукции в ход...
Важное значение, на конечную стоимость и качество того или иного товара, является упаковка. Упаковка играет роль рекламы, сохранности и защиты упакованного товара. Каждый производитель сам для себя решает, на сколько...
Информацию можно передавать самыми разнообразными способами, начиная от стандартных (проспекты и буклеты) и заканчивая креативными, специфическими и не стандартными (флаги, знамена). И в том, и в другом случае информационные...
Химия. Порой может показаться, что это всего лишь предмет из школы, который между прочим, не особо то и пригодился в жизни. Но стоит присмотреться несколько повнимательнее, и можно понять, что все то, что окружает сегодня...
Мало кто знает о том, что тот элемент, на который в первую очередь обращает внимание при покупке товара каждый из нас, прошел долгую эволюцию. Брендик, под которым выпускается любой элемент – это довольно сложный механизм...
Косметический бизнес - один из самых распространенных и доходных. Спрос на данный вид продукции, а также на парфюмерию и различные гигиенические средства есть всегда. Если Вас посетила мысль, или Вы уже давно лелеете план...
На сегодняшний день любой товар или комплекс услуг нуждается в рекламе. И это вовсе не удивительно, так как именно качественная реклама является лучшим способом увеличения продаж. Как правило, потребитель, при выборе товара,...
Для того чтобы организовать выполнение определенных задач для повышения продаж в розничной торговле следует использовать услуги консалтинговой компании, которая поможет вам реализовать весь необходимый товар. Консалтинговые...
Залог успешного бизнеса – это правильно поданная реклама того или иного товара или услуги. И с данным утверждением едва ли кто-то будет спорить, поскольку это действительно так. Только благодаря рекламной акции удается...
Довольно часто приобретая какой-то определенный товар или пользуясь определенной услугой, мы получаем не совсем то качественное обслуживание, а иногда и, откровенного говоря, вовсе не качественный товар, за который внесли...
В кризис всегда возрастает стремление экономить на всем и вся. Но добротные и качественные исследования в любой области, дающие понимание, на каком этапе находимся, и куда следует двигаться, должны быть исключены из подобного...
Начинающие и опытные предприниматели регулярно позиционируют свои товары на выставках. Первые желают заявить о себе широкому кругу потребителей, а вторые самоутвердиться. На подобных мероприятиях происходит тесное общение...
Приобрел товар – и стал потребителем. Получил услугу – и тоже стал потребителем. Даже если только задумался о покупке, то уже попадаешь в эту категорию. То есть потребитель и его права это самая актуальная тема для каждого...
На современном этапе развития технологии бизнеса, огромное значение имеет идея. За частую, производитель качественного товара, не имеет возможности больших объёмов реализации товара, по причине отсутствия рекламного и...
В случае возникновения необходимости коробки для пиццы купить лучше у проверенного и надежного поставщика. Большинство пиццерий приобретает профессиональную упаковку для своей продукции у компании ПиццаКороб. Эффективность...