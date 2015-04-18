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      • Эффективная командная работа над брендом

      Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 19:57
      (голосов: 1)
      Брендинговое агентство Weavers BrandДля того, чтобы продукция конкретного производителя была востребована потребителями, она должна быть качественной. Это одно из главных условий успеха. А для того, чтобы ее сразу находили на полках магазинов, она должна быть внешне узнаваемой и запоминающейся, то есть бренд должен быть хорошо визуализируемым. Брендинговое агентство Weavers Brand Consultancy как раз и занимается проектами по созданию брендов, приводящих к успешному развитию бизнеса в самых разных направлениях.
      Свое название компания сформировала от необыкновенной птички Social Weavers – Общественный ткач, которая обитает в африканской саванне, и строит огромные гнезда на деревьях как коммунальное общежитие. Ее трудолюбие, креативный подход и командная работа корреспондируются с тем, как и чем живет команда брендингового агентства.
      На счету агентства множество масштабных проектов по созданию брендов и ребрендингу в различных категориях бизнеса: ритейле, коммерческом и общественном пространствах, корпоративном сегменте. Также много успешных проектов по разработке дизайна упаковок.
      Конечному результату предшествует большая работа по изучению и анализу рынка, проведению маркетинговых исследований, опросов потребителей для более глубокого понимания задач, поставленных клиентом, и их эффективного решения. На основе полученных данных разрабатывается платформа бренда как основа для дальнейшего выстраивания общей концепции идентификации бренда с использованием современных методологий и технологий.  
      В числе основных услуг агентства создание ритейл-концепции и фирменного стиля, оформление ритейл-пространства и брендбуков, нейминг и ребрендинг, выработка коммуникационной стратегии бренда. Агентство также предлагает свою помощь в запуске пилотных проектов по отработке предложенных решений, прежде чем они будут запущены в широких масштабах. Это дает возможность внести коррективы в элементы бренда, чтобы довести до совершенства.


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