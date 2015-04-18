Эффективная командная работа над брендом

Найти работы для молодежи не очень простая задача, потому что рынок труда не готов предложить достойную оплату для тех, кто только закончил вуз, не имеет практического опыта, не готов предоставить солидное резюме со своими...
Косметический бизнес - один из самых распространенных и доходных. Спрос на данный вид продукции, а также на парфюмерию и различные гигиенические средства есть всегда. Если Вас посетила мысль, или Вы уже давно лелеете план...
Помощь Беларуси в рамках программ Агентства США по международному развитию (USAID) может быть полностью прекращена в 2018 году. В 2018 году по линии фонда Беларуси должны были быть выделены почти 8 миллионов долларов. Это...
На данный момент, рекламные агентства в Минске являются одними из самых популярных и посещаемых заведений. И это можно объяснить многими аргументами. И так, что такое рекламные агентства, для чего они нужны и в чём...
Профессиональные специалисты, представляющие рекламное агентство напрямую связанное с существующим в современном мире рекламным бизнесом, рассказали об особенностях функционирования организации и пригласили в свои ряды всех...
Свой креативный подход в решении бизнес-вопросов предлагает Канвас Маркетинг Лаб специализирующийся на креативных бизнес-идеях и внедряющий в них свой опыт и практику. Компания находит интересные подходы к решению каждой новой...
В современном мире широкую популярность приобретает агентство интернет-рекламы способное в полное мере обеспечить потребности заказчика в эффективном интернет-маркетинге нацеленном на широкую категорию людей, выделяя при этом...
Компания http://prof-pr.ru/ предлагающая современный сервис по размещению новостной информации и соответствующих пресс-релизов, позволяет эффективно решить все вопросы связанные с процессами продвижения бизнеса в средствах...
Старинная и по сей день популярная мануфактурная фабрика часов audemars piguet выпустила свое первое часовое изделие более 140-ка лет тому назад. Основателями мануфактуры стали два друга и бизнес-партнера по имени Жюль Луи Одемар...
Такой род деятельности как создание корпоративных сайтов требует определенных навыков связанных с разработкой сложных проектов, предполагает создание эксклюзивного ресурса, стартапа и лендинговых страниц. Профессиональные...
Подбором эффективного персонала в наше время должно заниматься исключительно специализированное кадровое агентство имеющее опыт функционирования в данной сфере и способное указать весь спектр предполагаемых услуг и сервисных...
Сервисный проект Stafory нацелен на упрощение подбора квалифицированных сотрудников используя различные кадровые агентства занимающиеся профессиональным подбором специалистов. Механизмы осуществляемой деятельности достаточно...
В России услуги рекрутинга процветают более 15 лет. Основная цель кадровых агентств – выступить в качестве посредника между компанией, нуждающейся в сотруднике и кандидатом, ищущего вакантное место. Агентство по подбору...
29 мая в г. Полоцк Республики Беларусь в рамках старта III этапа Чемпионата России по ралли-рейдам состоялась выставка газомоторной техники, в том числе был продемонстрирован спортивный грузовик команды «КАМАЗ-мастер», работающий...
17 апреля 2015 года, международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный рейтинг государственных облигаций Республики Беларусь на одну ступень - с «В3» до «Сaa1». Прогноз по рейтингу «негативный»", сообщается в...
Мало кто знает о том, что тот элемент, на который в первую очередь обращает внимание при покупке товара каждый из нас, прошел долгую эволюцию. Брендик, под которым выпускается любой элемент – это довольно сложный механизм...
На современном этапе развития технологии бизнеса, огромное значение имеет идея. За частую, производитель качественного товара, не имеет возможности больших объёмов реализации товара, по причине отсутствия рекламного и...
В последнее время рынок насыщен разнообразными предложениями об оказаниях услуг. Кто-то предлагает репетиторские услуги (иностранный язык, физика, математика, химия, русский язык), кто-то предлагает услуги по грузоперевозкам...
Всем уже давно известно, что какая бы работа не была, она всегда востребована и должна быть достойно оплачена. И не имеет значения, сколько у тебя высших образований, стажа и опыта, важно, что любая работа должна быть объективно...