Источник информации определяет уровень доверия к ней

Нижний Новгород занимает пятое место в России по численности населения – в административном центре одноименной области проживает более 1,2 миллиона человек. Здесь происходит множество событий во всех значимых отраслях экономики,...
Все, что происходит в Чернигове, начиная с официальных событий и до сплетен по разным поводам, находит отражение на информационном портале ProCn. Подходы журналистов в освещение новостей этого региона – сочетать стандарты...
Конечно, вы знаете и понимаете, какую сущность несут под собой новости, как они пишутся и какой от них прок в принципе. В наше время, ньюзмейкеры изощряются настолько, что готовы одну и ту же новость преподнести нам под огромным...
Еще в древние времена говорили – кто владеет информацией, тот правит миром. Ни для кого не секрет, что в нынешнее время этот простой закон имеет еще больший вес, чем когда-либо. Современное телевидение и средства массовой...
Человек относится к самому любопытному виды на нашей планете. Ему не только интересно все то, что происходит именно с ним. Он хочет владеть информацией о том, как именно живут другие люди, чем они занимаются и каким образом ведут...
Быть в курсе всего и сразу, знать все, что происходит в вашем регионе – это требование современного мира к человеку. Именно благодаря обилию информационных данных тот или иной человек может принять адекватное решение, которое в...
Многие интересуются, из каких же достоверных источников можно черпать информацию? Ведь в последнее время нет особого доверия средствам массовой информации в виде газет, журналов, да и некоторые телевизионные каналы уже не внушают...
Являетесь жителем Омска или Омской области? Вас интересует все то. Что происходит вокруг вас? Всегда хотите быть осведомленным обо всех изменениях, которые только могли произойти там, где вы живете? Или привыкли действовать на...
Всем известно, что информационные и новостные порталы всегда занимают лидирующие позиции в любых рейтингах, ведь люди не могут жить, не подпитываясь информацией извне. Наши люди не могут быть безучастными к тому, что происходит у...
Любой житель нашей планеты хочет выглядеть эрудированным и умным человеком, который идет в ногу со временем. Чтобы выглядеть так, надо быть таковым. Надо много читать, не только литературу, но и прессу, смотреть...
Информация играет в жизни абсолютно любого человека не маловажную роль. И это не просто общение или обмен данными, но и получение знаний самого разнообразного рода, а также передача своего жизненного опыта от одного поколения...
Нижегородская область вот уже не первый месяц является объектом очень и очень пристального внимания. Дело в том, что в самых разнообразных средствах массовой информации, вне зависимости от того, печатное периодическое ли это...
Каждый человек, живущий на нашей огромной планете, сам того не подозревая ежедневно находится в гуще событий. Ведь окружающее его общество не стоит на месте. Оно постоянно меняется, наполняется новыми мероприятиями,...
Любой индивидуум, населяющий нашу Землю хоть мало-мальски, но интересуется политической ситуацией в стране, его волнуют вопросы экономики, бюджет прожиточного минимума, средняя заработная плата по стране, проблемы медицины и...
Все мы хотим постоянно находиться в курсе всех происходящих событий. Причем это вовсе не означает, что нас интересует только то, что было в нашем городе. Вовсе нет. Практически постоянно современный человек хочет знать о том, что...
Если вы хотите знать последние новости? Если вы в поисках новенького? Если вы хотите владеть последней свежей информацией? Если горячие новости – это то, что вам надо? Если вы хотите быть в первых рядах? То заходите на...
Если вы хотите быть в курсе последних событий, если вам небезразличны судьбы других людей, если вы не проходите мимо чужого горя, если знать все невозможно, и вы пытаетесь это исправить, если проблемы страны вас волнуют также,...
Вы современный деловой человек, проживающий в Московской области? Или юный подросток, мечтающий быть в курсе основных событий и делиться ими со своими сверстниками? А может вы та самая зрелая женщина, которая обсуждает последние...
В современном мире обладание информацией – есть одно из наиважнейших условий успешного человека. Успешный человек – это в первую очередь человек очень занятой, человек не обладающий большим количеством свободного...