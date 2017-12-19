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      • Источник информации определяет уровень доверия к ней

      Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 19:53
      (голосов: 1)
      новостиВ день к человеку приходит множество разнообразной информации по профессиональной деятельности, из политической и социальной сфер, о близких людях. Чему-то удивляются, чему-то радуются, а что заставит загрустить. Бывают моменты, в которые не хочется верить или правдивость ставиться под сомнение. Во всех случаях важно знать источник, откуда пришли сведения, и тогда уже реагировать соответственно.
      Особенно важно знать источники информации для порталов, размещающих новости на разные темы. Например, на сайте SRNSK.RU опубликована информация о бизнесвумен, которая завладела 300 тыс. рублей из бюджета Нижегородской области путем предоставления неправдивых сведений при получении грант-субсидии. Деньги ей были нужны для приобретения автобуса, который уже числился за ее супругом. Когда обман раскрылся, суд обязал индивидуального предпринимателя выплатить штраф 140 тыс. рублей. Ее жалобу суд не удовлетворил.
      Источником данной информации является сайт vgoroden.ru (ИА «В городе N»), о чем есть упоминание. Правила размещения чужих материалов соблюдены. Это же можно сказать и в отношении других новостей, размещенных на SRNSK.RU из других источников в разделах «Общество», «Общие новости», «Культура» и так далее. Если же материалы принадлежат редакторскому коллективу, тогда есть указание авторства. 
      Сайт SRNSK.RU ориентирован на отражение событий в России и в мире глазами авторов и без цензуры. Для удобства пользователей в поиске нужной информации есть подробный рубрикатор: «Экономика», «Политика», «Наука», «Спорт», «Мнения жителей» и другие. Самые удивительные, уникальные и оригинальные события, случившиеся в мире, можно найти, перейдя по кнопке «Это интересно». Любители автомобилей и Hi-Tech также найдут информацию по своим интересам. Те, кто любит узнавать новости на страничках в соцсетях, могут подписаться на аккаунты информационного ресурса в Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме.


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