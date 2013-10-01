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      • Качественная компрессионная спортивная одежда

      Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 09:57
      (голосов: 1)
      Компрессионная одежда для спорта
      Большинство спортсменов предпочитают тренироваться в компрессионной одежде. Зачем это нужно? Компрессионная одежда – это спортивный наряд из эластичных тканей, которые равномерно сдавливают определенные участки тела. Сильное сдавливание одежды усиливает кровообращение, снижает артериальное давление. Надевая компрессионные костюмы во время тренировок, спортсмены отмечают легкость в процессе физических упражнений. Стоит отметить, что эффективность компрессионной спортивной одежды, в большей степени, зависит от качества используемых материалов. Именно поэтому при выборе одежды для занятий спортом следует внимательно ознакомиться с самим брендом, а также с технологиями производства тканей. 
      Компрессионная одежда для спорта от известного американского производителя Under Armour  завоевала свою популярность, благодаря тому, что обеспечивает комфорт во время тренировок, а также улучшает производительность спортивных занятий. 
      ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПРЕССИОННОЙ ОДЕЖДЫ UNDER ARMOUR 
      Спортивная одежда данного производителя имеет следующие преимущества: 
      1.Нормализирует отток крови. Плотно облегая тело, эластичная ткань способствует нормализации оттока крови. 
      2.Ускоренный процесс восстановления тканей. Во время занятий спортом, особенно у новичков, могут возникать судороги, отеки, мозоли и т.д. С помощью компрессионной одежды, данные последствия можно избежать. 
      3.Снижает мышечное напряжение. С помощью компрессионной спортивной одежды, снижаются напряжения в мышцах. 
      Компрессионная одежда отлично подойдет как спортсменам, так и любителям активного отдыха, ведь с ее помощью легко восстанавливаются силы, а тело будет находиться в сухости и тепле, независимо от интенсивности физических нагрузок.


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