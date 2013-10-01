Качественная компрессионная спортивная одежда

Большинство спортсменов предпочитают тренироваться в компрессионной одежде. Зачем это нужно? Компрессионная одежда – это спортивный наряд из эластичных тканей, которые равномерно сдавливают определенные участки тела. Сильное сдавливание одежды усиливает кровообращение, снижает артериальное давление. Надевая компрессионные костюмы во время тренировок, спортсмены отмечают легкость в процессе физических упражнений. Стоит отметить, что эффективность компрессионной спортивной одежды, в большей степени, зависит от качества используемых материалов. Именно поэтому при выборе одежды для занятий спортом следует внимательно ознакомиться с самим брендом, а также с технологиями производства тканей.

Компрессионная одежда для спорта от известного американского производителя Under Armour завоевала свою популярность, благодаря тому, что обеспечивает комфорт во время тренировок, а также улучшает производительность спортивных занятий.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПРЕССИОННОЙ ОДЕЖДЫ UNDER ARMOUR

Спортивная одежда данного производителя имеет следующие преимущества:

1. Нормализирует отток крови. Плотно облегая тело, эластичная ткань способствует нормализации оттока крови.

2. Ускоренный процесс восстановления тканей. Во время занятий спортом, особенно у новичков, могут возникать судороги, отеки, мозоли и т.д. С помощью компрессионной одежды, данные последствия можно избежать.

3. Снижает мышечное напряжение. С помощью компрессионной спортивной одежды, снижаются напряжения в мышцах.

Компрессионная одежда отлично подойдет как спортсменам, так и любителям активного отдыха, ведь с ее помощью легко восстанавливаются силы, а тело будет находиться в сухости и тепле, независимо от интенсивности физических нагрузок.

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