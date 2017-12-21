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      • Напольные покрытия для гаража

      Раздел: Разное Дата публикации: 21-12-2017, 16:48
      (голосов: 1)
      Напольные покрытия для гаражаПол в гараже, как правило, подвергается не только серьезным нагрузкам со стороны транспорта, но и различному химическому воздействию различных специализированных веществ. В большинстве случаев, в гараже также может находиться масса различного оборудования, инструментов, стеллажей и т.д. 
      Поэтому напольное покрытие для гаража должно быть устойчивым к воздействию химических веществ, влагостойким, а также оно должно выдерживать серьезные нагрузки. 
      Основа любого пола – это бетонная поверхность, но такая поверхность является недолговечной, на нее рекомендовано нанесение различных материалов, которые, собственно, и должны обеспечить стойкость и прочность покрытия. 
      Компания «SEQ Epoxy» предлагает специальную эпоксидную смолу garage flooring для напольного покрытия в гараже, а также ряд услуг, направленных на уплотнение и укрепления пола в различных помещениях: в сервисных помещениях, офисах, аэропортах, отелях и т.д. 
      Среди множества преимуществ работы компании, можно выделить основные: 
      1.Доступная цена. Компания гарантирует доступные цены на все предлагаемые услуги, ниже которых, вы не встретите в других компаниях! 
      2.Наличие необходимой документации по технике производства. Квалификация сотрудников компании позволяет производить различные работы, на выполнение которых они имеют соответствующие документы. 
      3.Индивидуальный подход к каждому заказу. Специалисты компании помогут вам преобразовать помещение так, как вы этого желаете! Компания гарантирует стопроцентное соответствие с тем, что вы хотите видеть. 
      4.Использование современных технологий. Современное оборудование позволяет быстро и качественно производить все работы. 
      Компания «SEQ Epoxy» сделает все возможное, чтобы вы остались довольны результатом! 


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