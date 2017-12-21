Подготовка подтверждающих документов из гостиниц

Любая деловая поездка и командировка сотрудника компании в Москву за счет работодателя должна быть подкреплена соответствующими документами о расходах выделенных средств. Это подтверждающие проездные документы, чеки из гостиниц, кафе. Но не всегда работник может их предоставить, так как в этот период мог остановиться у родственников или свою машину превратить в место ночлега. Это дает экономию личных средств, но остается ответственность перед своей фирмой. Тогда для соблюдения финансовой отчетности и как варианта заработать дополнительные средства стоит воспользоваться услугами компаний, которые помогут получить Например, в российской столице с этим вопросом можно обратиться в компанию «Московский отель». Любая деловая поездка и командировка сотрудника компании в Москву за счет работодателя должна быть подкреплена соответствующими документами о расходах выделенных средств. Это подтверждающие проездные документы, чеки из гостиниц, кафе. Но не всегда работник может их предоставить, так как в этот период мог остановиться у родственников или свою машину превратить в место ночлега. Это дает экономию личных средств, но остается ответственность перед своей фирмой. Тогда для соблюдения финансовой отчетности и как варианта заработать дополнительные средства стоит воспользоваться услугами компаний, которые помогут получить гостиничные чеки с подтверждением

Компания гарантирует подлинность поставленных печатей, так как они принадлежат именно этому отелю, поэтому клиенту не стоит волноваться. В случае проверочных звонков от работодателя, будет официально подтвержден факт пребывания в гостинице, внесения в книгу регистрации.

Иногда требуется поселиться в отель в конкретном районе Москвы, в таком случае можно прибегнуть к помощи компаний-компаньонов, которые смогут предоставить интересующий пакет документов из своих гостиниц. По такой же схеме – от своей гостиницы или гостиниц-партнеров – возможен вариант восстановления фискальных документов, если они были потеряны.

Что же входит в пакет необходимых отчетных документов для бухгалтерии? Это основной кассовый чек, гостиничный счет специальной формы (бланк строгой отчетности), счет-фактура. По желанию клиента и требованию работодателя могут быть предоставлены акт выполненных работ, прейскурант цен.

Полный пакет обойдется в 7-10% от стоимости чека. Его подготовят в короткие сроки и бесплатно доставят в любую точку по кольцевой ветке столичного метро. Если будет необходимость, то можно получить и в любой точке России как почтовое отправление.

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