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      • Подготовка подтверждающих документов из гостиниц

      Раздел: Разное Дата публикации: 21-12-2017, 09:46
      (голосов: 1)
      гостиничные чеки с подтверждениемЛюбая деловая поездка и командировка сотрудника компании в Москву за счет работодателя должна быть подкреплена соответствующими документами о расходах выделенных средств. Это подтверждающие проездные документы, чеки из гостиниц, кафе. Но не всегда работник может их предоставить, так как в этот период мог остановиться у родственников или свою машину превратить в место ночлега. Это дает экономию личных средств, но остается ответственность перед своей фирмой. Тогда для соблюдения финансовой отчетности и как варианта заработать дополнительные средства стоит воспользоваться услугами компаний, которые помогут получить гостиничные чеки с подтверждением. Например, в российской столице с этим вопросом можно обратиться в компанию «Московский отель».
      Компания гарантирует подлинность поставленных печатей, так как они принадлежат именно этому отелю, поэтому клиенту не стоит волноваться. В случае проверочных звонков от работодателя, будет  официально подтвержден факт пребывания в гостинице, внесения в книгу регистрации.
      Иногда требуется поселиться в отель в конкретном районе Москвы, в таком случае можно прибегнуть к помощи компаний-компаньонов, которые смогут предоставить интересующий пакет документов из своих гостиниц. По такой же схеме – от своей гостиницы или гостиниц-партнеров – возможен вариант восстановления фискальных документов, если они были потеряны.
      Что же входит в пакет необходимых отчетных документов для бухгалтерии? Это основной кассовый чек, гостиничный счет специальной формы (бланк строгой отчетности), счет-фактура. По желанию клиента и требованию работодателя могут быть предоставлены акт выполненных работ, прейскурант цен.
      Полный пакет обойдется в 7-10% от стоимости чека. Его подготовят в короткие сроки и бесплатно доставят в любую точку по кольцевой ветке столичного метро. Если будет необходимость, то можно получить и в любой точке России как почтовое отправление.


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