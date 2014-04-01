polotsk-portal

 новостной-развлекательный портал

  • » » Зарабатывать в Интернете с удовольствием и без вложений

      • Зарабатывать в Интернете с удовольствием и без вложений

      Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 11:51
      (голосов: 1)
      работа в интернетеНормальное желание человека работать с удовольствием и в удовольствие, при этом получая достойную оплату за свой труд, не всегда реализуется в силу разных обстоятельств. Но с появлением и активным вхождением в жизнь возможностей Интернета ситуация начала кардинально меняться. Все больше людей находят свои варианты заработка средств, сидя у компьютера дома. Неужели такое возможно? Да, работа в интернете без вложений вполне реальная и  может приносить стабильный доход, если это пространство будет грамотно организовано.
      Создатели проекта «Экспресс-карьера» как раз предлагают такой вариант Интернет-работы на дому для студентов, пенсионеров, мам в декрете, и всех, кто хочет иметь дополнительный доход. Возрастных ограничений нет. Есть лишь несколько условий, которые помогут стать членом команды. Прежде всего, это желание развиваться и обучаться, думая при этом о пользе для всего коллектива. Необходимо ориентироваться на результат, который зависит от приложенных усилий к выполнению задания. Если есть желание построить и развивать свой бизнес, сочетая при этом работу на себя и руководство командой, то тогда стоит заполнить заявку на сайте проекта.
      От соискателей не требуется делать вложений. Более того, они получат экономию в виде не потраченных средств на проезд к месту работы, аренду помещения, отпадет надобность в ремонте сбитых каблуков. Никто не заставит приобретать соответствующую одежду, если надо соблюдать дресс-код. Можно самому устанавливать график работы, то есть вставать и ложиться спать в удобное время согласно личным биологическим ритмам. Никто не стоит над душой и не подгоняет.
      Самый важный вопрос, который задают кандидаты на работу, это сумма зарплаты. В «Экспресс-карьере» все зависит исключительно от готовности человека работать и зарабатывать. Если вы не ставите себе ограничений хотя бы в одну тысячу долларов, то стоит зарегистрироваться в проекте.


      Вам также будет интересно

      Loading...
      Материальный вопрос всегда волнует
      Разное

      Материальный вопрос всегда волнует

      Материальный вопрос всегда волновал и волнует как представителей мужского пола, так и представительниц слабого пола. И те, и другие хотят зарабатывать больше, чтобы улучшить свой быт....

      Рaботa нa дому
      Разное

      Рaботa нa дому

      Согласитесь, чем ходить на работу, лучше сидеть дома. Не надо рано вставать, на ходу пить кофе, бежать за автобусом, с нетерпением ждать обеденного перерыва, потому что живот бурчит во весь голос, затем считать минуты до конца...

      Недвижимость в Греции
      Разное

      Недвижимость в Греции

      Многие из тех, кто умеет работать и зарабатывать значительные финансовые суммы точно знают, как и на что их потратить, чтоб они принесли дополнительный доход. Одним словом, они заставляют их работать на собственный карман. И вот,...

      Необходимо увеличить популярность сайта?
      Разное

      Необходимо увеличить популярность сайта?

      Ответьте на вопрос: вы можете представить свою жизнь без интернета и компьютера? Безусловно, нет. А если вы еще к тому же являетесь владельцем сайта, то однозначно понимаете, что жизнь уже невозможна без вашего детища. Если сайт...

      Вариант хорошо оплачиваемой работы
      Разное

      Вариант хорошо оплачиваемой работы

      Найти работы для молодежи не очень простая задача, потому что рынок труда не готов предложить достойную оплату для тех, кто только закончил вуз, не имеет практического опыта, не готов предоставить солидное резюме со своими...

      Статейку заказать не желаете
      Разное

      Статейку заказать не желаете

      Если вы обладаете высшим образованием, желательно лингвистическим или филологическим, то вполне можете неплохо зарабатывать в интернете. От вас требуется всего лишь пару часов день, интеллектуальные знания, безупречная...

      Как создать успешный сайт?
      Разное

      Как создать успешный сайт?

      Создание сайта это не так просто как кажется! Даже если вы сможете создать свой сайт, как заставить его работать, приносить доход, как сделать его популярным? На самом деле это тяжёлый, трудоемкий процесс который занимает...

      Лучшие игровые автоматы в Игровом зале Клуба Вулкан
      Разное

      Лучшие игровые автоматы в Игровом зале Клуба Вулкан

      Онлайн игровые автоматы и вообще вся азартная онлайн игровая индустрия, постоянно приманивает каждого человека, и молодого и уже в возрасте, своей яркостью и возможностью пополнить свой кошелек, кругленькой суммой ! Но очень...

      Ваш самостоятельный торговый советник
      Разное

      Ваш самостоятельный торговый советник

      Каждому кто хоть раз торговал на форекс или хотел по пробовать, знает что ему нужен помощник. Человек который научит, расскажет как это делать, как выигрывать и оставаться в прибыли! Обычно такие учителя, берут деньги за Ваше...

      Ставки на спорт: как увеличить вероятность выигрыша
      word9

      Ставки на спорт: как увеличить вероятность выигрыша

      Любые азартные развлечения, безусловно, связаны с высоким риском потерь, поскольку речь идет о крупных денежных суммах. Однако, зная несколько секретов, возможно значительно увеличить вероятность выигрыша. Большое значение в...

      Найди работу своей мечты!
      word9

      Найди работу своей мечты!

      Вы молоды и активны? Хорошо учитесь, а живете так себе? Добро пожаловать на источник, https://rabota.nur.kz, где вы найдете лучшие вакансии для молодых специалистов и сможете заработать порядочные деньги! Для начала,...

      Велиж
      Разное

      Велиж

      Велиж – город в смоленской области. Прежде чем найти работу в Велиже  необходимо узнать, какие есть производства, частные или государственные, так будет проще сориентироваться в рабочих  местах. Велиж - важный центр...

      Реальные отзывы о брокере Forexoptimum
      Разное

      Реальные отзывы о брокере Forexoptimum

      Существует множество брокеров которые позволяют с минимальными вложениями людям торговать на рынке Форекс и зарабатывать немалые деньги. Все они обещают хороший заработок, стабильные и быстрые выплаты и всевозможную помощь в...

      Создание сайта визитки
      Разное

      Создание сайта визитки

      Сейчас многие компании большие и не очень хотят продвигать себя в интернете. Уже многие фирмы открыли свои сайты, но если у вас не так много средств, и вы только начали развивать свой бизнес то сайт – визитка это то, что...

      Современный способ заработка
      word7

      Современный способ заработка

      В современном мире есть множество способов заработать. Но можно работать чтобы жить, а можно жить чтобы работать. В чем разница? Разница в том что, можно всю жизнь работать, но этого будет хватать только на необходимое, а можно...

      Как создать активный и популярный сайт?
      Разное

      Как создать активный и популярный сайт?

      Потребность в создании сайта рано или поздно появляется у каждого активного пользователя интернета или начинающего бизнесмена. Да и просто у тех кто обзавёлся отличной бизнес идеей, тоже возникает потребность в своем сайте! К...

      Как создать красивую вещь?
      Разное

      Как создать красивую вещь?

      Все женщины без исключения любят хорошо и красиво одеваться. Все. И каждая женщина желает, чтобы её наряд был эксклюзивным и неповторимым. Хорошее желание, но не всегда исполнимое. Потому что хорошее платье и стоит то недёшево. И...

      Как устроиться за границе и не попасть в руки мошенников?
      Разное

      Как устроиться за границе и не попасть в руки мошенников?

      К сожалению на сегодняшний день, реальность не позволяет иметь необходимый минимум на жизнь живя в своей стране. Очень трудно отыскать достойную работу или вообще хоть какую-то работу, а жить как-то нужно. Сегодня многие женщины...

      Современный поиск работы
      Разное

      Современный поиск работы

      Каждому человеку знакомо с раннего детства слово работа. Каждый относится к ней по - разному. Работа может приносить удовольствие, в этом случае это идеальный вариант, когда работник получает удовольствие от выполнения своих...

    Погода в Полоцке

    О нас





    Индекс цитирования

    Фильмы онлайн
    Марсианин

    Марсианин


    Разлом Сан-Андреас

    Разлом Сан-Андреас


    Афиша города
    Полоцкий район приглашает в агрогородок Зелёнка на НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК «КУЗЬМИНКИ»

    Полоцкий район приглашает в


    Программа XXII фестиваля органной музыки

    Программа XXII фестиваля органной


    Афиша клубов

    "Рождественская сказка" в


    ReSTART party в PLASTILINe 16 ИЮНЯ

    ReSTART party в PLASTILINe 16 ИЮНЯ


    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Карта сайта
  • Обратная связь