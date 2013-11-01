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      • Аренда колесного экскаватора сэкономит время и средства

      Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 11:42
      (голосов: 1)
      экскаваторПри проведении огромного числа строительных работ на открытых площадках есть необходимость в рытье котлованов, траншей и прочих углублений, расчистке завалов при сносе или демонтаже сооружений. Для проведения земляных и других видов работ на объекте требуется наличие специальной землеройной техники, которая не всегда бывает в наличие у строительных организаций. В таком случае идеальным выходом будет аренда колесного экскаватора в Москве, если объект находится в российской столице или ее ближайших окрестностях.
      Взять в аренду спецтехнику можно в строительной компании «Вильямс», которая владеет собственным парком машин. Это определяет приемлемую цену, гарантирует исправность механизмов и наличие горюче-смазочных материалов. Экскаватором будет управлять опытный экипаж компании (водитель, машинист), и платить за него отдельно не придется – эта услуга уже заложена в стоимость аренды.
      Предлагаемая техника – это машины таких известных компаний, как JCB, Hitachi, Hyundai, отлично зарекомендовавшие себя на стройках всего мира. За ней обеспечен качественный уход, поэтому все экскаваторы находятся в рабочем состоянии и в любой момент могут выехать на объект своим ходом. Прибытие техники – в строго оговоренные сроки согласно договора.
      Компания располагает несколькими разновидностями колесных экскаваторов (плюс к каждой машине есть гидромолот), поэтому необходимо проконсультироваться со специалистами, какая модель потребуется в каждом конкретном случае. Например, полноприводной экскаватор JCB JS 160W с бульдозерным отвалом и аутригерами незаменим при рытье котлованов, погрузке и разгрузке сыпучих материалов, демонтаже железобетонных конструкций.
      В дополнении к колесным экскаваторам компания «Вильямс» может предложить такие услуги, как аренда самосвала (опытный экипаж также входит в стоимость), бульдозера, виброкатка и другой строительной техники.


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