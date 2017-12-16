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      • Пластиковые лотки для водоотводных систем

      Раздел: Разное Дата публикации: 16-12-2017, 10:37
      (голосов: 1)
      лоток водоотводный пластиковыйОрганизация водоотводных систем предусматривает наличие специальных лотков, которые являются важным элементом для отвода потока в нужном направлении. Для эффективности водоотводной системы, существует ряд требований к лотку: 
      1.Легкость материала. Лоток должен быть изготовлен из легкого материала для простоты установки, без привлечения специальной техники. 
      2.Устойчивость к различным атмосферным явлениям. Лоток должен быть устойчив к перепадам температур. Стоит также отметить, что на  лотке не должны откладываться жировые или грязевые скопления. 
      3.Высокое КПД. Важный элемент водоотводной системы должен обладать высоким показателем пропускной способности. 
      4.Приемлемая цена. Кроме этого, лоток должен быть доступным в цене. 
      5.Непроницаемость. Материал для изготовления водоотводного лотка должен быть абсолютно водонепроницаемым, что влага уходила по определенному направлению. 

      Исходя из вышеперечисленных требований, самым оптимальным вариантом будет лоток водоотводный пластиковый компании Drenline. Лотки данной компании отличаются высоким качеством по довольно приемлемой цене. Кроме этого, лотки из пластика имеют довольно длительный эксплуатационный срок. 
       На сайте компании Drenline, вы можете заказать различные типы пластиковых лотков: 
      1.Тор. Данные лотки предназначены для организации водоотводных систем с низким уровнем нагрузки. 
      2.Стандарт. Лотки данного типа отличаются улучшенными характеристиками, соответственно, обладают более практичными эксплуатационными качествами. Это один из самых востребованных вариантов. 
      На сайте компании, вы можете подобрать лотки различных габаритов, которые можно подобрать для любого вида водоотвода. Каждый из лотков имеет специальные отверстия для соединения с канализационными трубами, что значительно упрощает процесс установки водоотводной системы.


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