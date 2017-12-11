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      • Инновационная разработка для лечения всех видов артритов и артрозов

      Раздел: Разное Дата публикации: 11-12-2017, 11:55
      (голосов: 1)
      лечения болезней опорно-двигательного аппарата артрейдКогда руки и ноги болят от малейшей перемены погоды, когда хруст при движении заглушает собственные слова, а наклониться вообще получается с трудом, тогда возникает желание использовать что угодно, лишь бы избавиться от этих неприятных болезненных ощущений. Очень часто поиски эффективных препаратов заканчиваются ничем – деньги затрачены, а результаты незначительные. Но появилась инновационная медицинская разработка для лечения болезней опорно-двигательного аппарата артрейд. Препарат выпускается в виде крема, который уже испробовали на себе многие пациенты и оставили положительные отзывы.
      Крем «Артрейд» помогает снять воспаление, уменьшить боль, вернуть подвижность суставам, предотвращает развитие остеохондроза, может действовать как профилактика отложения солей. Основной принцип действия крема при всех видах артритов и артрозов – воздействие на поврежденную структуру хрящевой ткани путем проникновения в полость суставной сумки действующих веществ. В их числе исключительно природные компоненты, не раз доказавшие свою эффективность и действующие на глубинном уровне. Это оливковое масло, выводящее токсины и соли, смола сибирского кедра, снимающая боль и воспаление, экстракт конского каштана с регенерирующими свойствами. Есть солидное включение продуктов пчеловодства, которые способствуют быстрому проникновению всех полезных веществ внутрь и началу их работы по восстановлению  хрящевой ткани. В состав крема входят: пчелиный яд, пчелиный воск, пчелиный подмор, прополис, огневка пчелиная.
      Способ применения препарата простой: нанести на больные суставы, растереть в течение 10 минут. Рекомендуется повторять процедуру два раза в день.
      Приобрести крем-воск можно на официальном сайте, оставив там заказ. Оплатить можно наложенным платежом при получении на почте или при доставке курьером.


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