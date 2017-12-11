Информация отовсюду на одной площадке

Нижний Новгород занимает пятое место в России по численности населения – в административном центре одноименной области проживает более 1,2 миллиона человек. Здесь происходит множество событий во всех значимых отраслях экономики, социально-гуманитарной сфере, спорте, культуре. Словом, жизнь бьет ключом, поэтому есть Здесь происходит множество событий во всех значимых отраслях экономики, социально-гуманитарной сфере, спорте, культуре. Словом, жизнь бьет ключом, поэтому есть Новости каждый день . Самые значимые и актуальные события находят свое отражение на сайте «Новый Нижний».

На главной странице представлены анонсы всех новостей по рубрикам «Общество», «Политика», «Технологии», «Культура» и другие. Резонансные происшествия находят свое место в соответствующей рубрике.

Приятная новость для киноманов – на сайте есть специальная рубрика «Смотреть кино» с хорошей подборкой фильмов, сериалов, ТВ-передач и шоу. Отбор можно сделать по интересующим актерам, годам выхода фильма, стране, категориям (комедия, приключения, фантастика и так далее).

Срез культурной жизни Нижнего Новгорода и окрестностей представлен в рубрике «Культура»: фестивали, конкурсы, концерты, гастроли знаменитостей.

Для расширения кругозора и осведомленности читателей сделана подборка новостей из разных уголков России. Например, чем живут на Алтае, что волнует барнаульцев и жителей других городов региона. Также можно узнать о судьбе известных актеров, спортсменов, певцов.

Международные события не остались без внимания творческого коллектива сайта «Новый Новгород», собравшего наиболее актуальные события, происходящие в разных странах (Украина, США, КНДР и другие).

В век стремительного технологического прогресса все должны быть в курсе новинок – для этого создана специальная рубрика «Технологии», где публикуются сообщения о возможностях новых гаджетов, различных Интернет-сервисов. Обязательный элемент – новости для автомобилистов от всемирно известных концернов.

Если оставить в закладках площадку «Новый Новгород», то всегда можно быть информированным о самом главном.

Вам также будет интересно

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Loading...