polotsk-portal

 новостной-развлекательный портал

  • » » Информация отовсюду на одной площадке

      • Информация отовсюду на одной площадке

      Раздел: Разное Дата публикации: 11-12-2017, 11:51
      (голосов: 1)
      Новости каждый деньНижний Новгород занимает пятое место в России по численности населения – в административном центре одноименной области проживает более 1,2 миллиона человек. Здесь происходит множество событий во всех значимых отраслях экономики, социально-гуманитарной сфере, спорте, культуре. Словом, жизнь бьет ключом, поэтому есть Новости каждый день. Самые значимые и актуальные события находят свое отражение на сайте «Новый Нижний».
      На главной странице представлены анонсы всех новостей по рубрикам «Общество», «Политика», «Технологии», «Культура» и другие. Резонансные происшествия находят свое место в соответствующей рубрике.
      Приятная новость для киноманов – на сайте есть специальная рубрика «Смотреть кино» с хорошей подборкой фильмов, сериалов, ТВ-передач и шоу. Отбор можно сделать по интересующим актерам, годам выхода фильма, стране, категориям (комедия, приключения, фантастика и так далее).
      Срез культурной жизни Нижнего Новгорода и окрестностей представлен в рубрике «Культура»: фестивали, конкурсы, концерты, гастроли знаменитостей.
      Для расширения кругозора и осведомленности читателей сделана подборка новостей из разных уголков России. Например, чем живут на Алтае, что волнует барнаульцев и жителей других городов региона. Также можно узнать о судьбе известных актеров, спортсменов, певцов.
      Международные события не остались без внимания творческого коллектива сайта «Новый Новгород», собравшего наиболее актуальные события, происходящие в разных странах (Украина, США, КНДР и другие).
      В век стремительного технологического прогресса все должны быть в курсе новинок – для этого создана специальная рубрика «Технологии», где публикуются сообщения о возможностях новых гаджетов, различных Интернет-сервисов. Обязательный элемент – новости для автомобилистов от всемирно известных концернов.
      Если оставить в закладках площадку «Новый Новгород», то всегда можно быть информированным о самом главном.


      Вам также будет интересно

      Loading...
      Все новости на одном портале
      Разное

      Все новости на одном портале

      Все, что происходит в Чернигове, начиная с официальных событий и до сплетен по разным поводам, находит отражение на информационном портале ProCn. Подходы журналистов в освещение новостей этого региона – сочетать стандарты...

      А вы знали, что смешные новости читать полезнее и информативнее для мозга?
      Разное

      А вы знали, что смешные новости читать полезнее и информативнее для мозга?

      Конечно, вы знаете и понимаете, какую сущность несут под собой новости, как они пишутся и какой от них прок в принципе. В наше время, ньюзмейкеры изощряются настолько, что готовы одну и ту же новость преподнести нам под огромным...

      Самые свежие новости со всего мира
      Разное

      Самые свежие новости со всего мира

      Еще в древние времена говорили – кто владеет информацией, тот правит миром. Ни для кого не секрет, что в нынешнее время этот простой закон имеет еще больший вес, чем когда-либо. Современное телевидение и средства массовой...

      Информации много не бывает никогда!
      Разное

      Информации много не бывает никогда!

      Человек относится к самому любопытному виды на нашей планете. Ему не только интересно все то, что происходит именно с ним. Он хочет владеть информацией о том, как именно живут другие люди, чем они занимаются и каким образом ведут...

      Узнай новости региона здесь и сейчас!
      Разное

      Узнай новости региона здесь и сейчас!

      Быть в курсе всего и сразу, знать все, что происходит в вашем регионе – это требование современного мира к человеку. Именно благодаря обилию информационных данных тот или иной человек может принять адекватное решение, которое в...

      Идите в ногу со временем
      Разное

      Идите в ногу со временем

      Любой человек хочет быть в курсе событий, происходящих, как в городе, где живет, так и в стране. Помимо всего прочего, то, что происходит за рубежом также интересно. Вспомните, раньше мы черпали новости из газет, но пока...

      Будь в курсе событий Крыма
      Разное

      Будь в курсе событий Крыма

      Вот уже несколько месяцев  подряд, довольно большое количество жителей нашей планеты пристально следят за всеми теми событиями, которые протекают на Украине. Причем большинство из них предпочитает не ждать, когда в эфире...

      Аренда жилья
      Разное

      Аренда жилья

      Иногда в жизни человека наступают такие мгновения, когда ему хочется убежать от  всех и спрятаться там, где его никто не найдет и не достанет. Отключить мобильный телефон и просто насладиться тишиной и покоем, закутавшись в...

      Молдавия – страна, которая имеет богатую историю
      Разное

      Молдавия – страна, которая имеет богатую историю

      Любой житель нашей планеты хочет выглядеть эрудированным и умным человеком, который идет  в ногу со временем. Чтобы выглядеть так, надо быть таковым. Надо много читать, не только литературу, но и прессу, смотреть...

      Все о столице Украины
      Разное

      Все о столице Украины

      Если вы хотите узнать все о столице Украины, славном городе Киеве, то обязательно поищите в интернете его официальный сайт sabibon.info. На этом ресурсе вы найдете всю необходимую информацию о погоде и климатических условиях...

      В курсе последних событий
      Разное

      В курсе последних событий

      Любой современный человек независимо от рода деятельности и занятия, профессии и рабочего стажа, наличия высшего образования или отсутствия такового, семейного статуса, количества детей и так далее (эту цепочку можно продолжать...

      Новости мира
      Разное

      Новости мира

      Каждый человек, живущий на нашей огромной планете, сам того не подозревая ежедневно  находится в гуще событий. Ведь окружающее его общество не стоит на месте. Оно постоянно меняется, наполняется новыми мероприятиями,...

      Новости медицины
      Разное

      Новости медицины

      Любой индивидуум, населяющий нашу Землю хоть мало-мальски, но интересуется политической ситуацией в стране, его волнуют вопросы экономики, бюджет прожиточного минимума, средняя заработная плата по стране, проблемы медицины и...

      Новости политики и экономики
      Разное

      Новости политики и экономики

      Современный человек практически всегда хочет быть в курсе того, что происходит вокруг него. Причем это замечание касается не только тех событий, которые окружают непосредственно его самого, но и всего того, что качается мировой...

      США новости
      Разное

      США новости

      Быть в курсе всех произошедших в мире событий. Быть информированным и весьма осведомленным, современным и подготовленным. Именно таким в настоящее время должен быть практически каждый современный житель нашей планеты. Ведь...

      Новости регионов
      Разное

      Новости регионов

      Если вы хотите знать последние новости? Если вы в поисках новенького? Если вы хотите владеть последней свежей информацией? Если горячие новости – это то, что вам надо? Если вы хотите быть в первых рядах? То заходите на...

      Происшествия
      Разное

      Происшествия

      Если вы хотите быть в курсе последних событий, если вам небезразличны судьбы других людей, если вы не проходите мимо чужого горя, если знать все невозможно, и вы пытаетесь это исправить, если проблемы страны вас волнуют также,...

      Будьте в курсе!
      Разное

      Будьте в курсе!

      Вы современный деловой человек, проживающий в Московской области? Или юный подросток, мечтающий быть в курсе основных событий и делиться ими со своими сверстниками? А может вы та самая зрелая женщина, которая обсуждает последние...

      Всероссийская лента новостей
      Разное

      Всероссийская лента новостей

      В современном мире обладание информацией – есть одно из наиважнейших условий успешного человека. Успешный человек – это в первую очередь человек очень занятой, человек не обладающий большим количеством свободного...

    Погода в Полоцке

    О нас





    Индекс цитирования

    Фильмы онлайн
    Марсианин

    Марсианин


    Разлом Сан-Андреас

    Разлом Сан-Андреас


    Афиша города
    Полоцкий район приглашает в агрогородок Зелёнка на НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК «КУЗЬМИНКИ»

    Полоцкий район приглашает в


    Программа XXII фестиваля органной музыки

    Программа XXII фестиваля органной


    Афиша клубов

    "Рождественская сказка" в


    ReSTART party в PLASTILINe 16 ИЮНЯ

    ReSTART party в PLASTILINe 16 ИЮНЯ


    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Карта сайта
  • Обратная связь