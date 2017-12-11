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      • Доверьте ремонт квартиры профессионалам

      Раздел: Разное Дата публикации: 11-12-2017, 11:47
      (голосов: 1)
      ремонт квартирВ наших широтах устоялось мнение, что ремонт квартир надо производить летом. Но это если вы собираетесь делать его своими силами, когда процесс может затянуться на длительный срок. Отсюда и грустная присказка: «Есть у ремонта начало. Нет у ремонта конца». Но есть примеры и другого рода, если за дело берутся профессионалы. Тогда ремонт можно начинать в любое время года и заканчивать в строго оговоренные сроки. 
      Компания «Квадратные метры» на рынке ремонтных работ уже 12 лет. За это время собралась команда из квалифицированных мастеров, которым можно смело отдать ключи от своей недвижимости, чтобы потом оказаться в уютном, комфортном, чистом жилище. При этом ремонт будет произведен на выгодных условиях для клиента.
      В числе преимуществ сотрудничества именно с этой компанией следует отметить прозрачный расчет стоимости работ любого этапа. Клиенту не придется контролировать качество используемых материалов, их количество.
      Сроки выполнения заказа строго соблюдаются, что порой очень удивляет клиентов, имевших ранее негативный опыт.
      Также подкупает возможность оплачивать каждый выполненный этап, а не отдавать деньги наперед, оставаясь в страхе быть обманутым и не получить обещанный результат.
      Неоценима помощь специалистов при выборе материалов, расходы на которые составляют значительную часть ремонтного бюджета. Есть вполне достойные производители, которые предлагают качественный товар того же уровня, что и раскрученные бренды.
      Компания «Квадратные метры» предлагает услуги по выполнению таких видов ремонта «под ключ», как косметический, капитальный, элитный, евроремонт. Для того, чтобы конкретнее определиться со стоимостью, можно заказать бесплатный выезд специалиста для проведения замеров и уточнения всех деталей. Для этого достаточно сделать звонок или оставить заявку на сайте. Там же можно увидеть результаты уже выполненных ремонтов у клиентов.


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