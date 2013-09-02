Образование на расстоянии – вполне доступный вариант

Сбылась мечта многих людей, желавших получить второе высшее образование или пройти переподготовку, но не имевших возможности в силу личных обстоятельств. Теперь всё проще – можно пройти дистанционное обучение в вузе, сдать...
Многие хотят получить престижную работу за границей и начать новую жизнь. Чтобы обучаться там нужны немалые средства и хорошие знания. Но, все равно поступить в учебные заведения очень сложно. К радости многих открыты курсы для...
Обучение за границей открывает перед студентами множество возможностей. Для кого-то это возможность получить качественное образование, а впоследствии и диплом мирового уровня. Для других же обучение за рубежом — это шанс улучшить...
Новополоцкие школьники будут изучать программирование. Такое решение принято благодаря Министерству образования и Парку Высоких технологий создавших амбициозный проект. Начиная уже с этого учебного года школьники начиная со 2-го...
Квалификационное обучение, а также обучение по монтажу ОПС производится для того чтобы получить необходимую МЧС_лицензию. Такое обучение относится к разряду обязательных требований которые предъявляются как к организационным...
Для того чтобы повысить трудовую дисциплину, приобрести новые знания, пройти соответствующую подготовку и и повысить инженерную квалификацию необходимо пройти обучение по охране труда и получить в подтверждение аттестации...
На сегодняшний день очень сложно представить себе современное человечество без доступа к всемирной паутине. Люди стали настолько зависимы от интернет технологий, что тесно переплели с ними различные сферы своей жизни. Следует...
В связи с глобальной универсализацией скоростного Интернета, вопрос приватности в сети сегодня стоит очень остро. Большинство пользователей нуждаются в защите от хищения личных данных, прослушивания разговоров и перехвата любой...
Достойный подарок маленьким полочанам в 2015 году сделал Полоцкий государственный университет, открыв для них Центр дошкольного образования и инновационных технологий «УНИВЕРик». Открытие развивающего детского центра, позволит...
Для многих старшеклассников процесс выпуска из среднего образовательного учреждения, известного в народе как школа, является радостным и в то же время волнительным моментом. Оно, конечно, и понятно. Теперь вместо...
Прошло время девяностых, когда образование не было престижным, добиться серьезного статуса и положения в обществе можно было, не имея образования. В наше время, ситуация кардинально изменилась, сейчас чем престижнее...
Кто бы, что не говорил, но однозначно важно иметь диплом об образовании в кармане. Безусловно, желательно иметь диплом о высшем образовании, тогда больше шансов устроиться в жизни. Во-первых, от образования зависит ваша...
Конечно же, с мнением, что образование лучше получать за границей, можно поспорить. Но в реалии, факт остается фактом. Образование, приобретенное за рубежом, более востребовано и ценится выше, нежели отечественное. Почему так?...
Для многих родителей, дети которых обучаются в девятом классе, встаёт проблема, которая заключается в том, что необходимо решить, что же делать ребёнку дальше: идти в десятый класс или поступать в техникум или колледж, и уже там...
Получение высшего профессионального образования – это цель большинства выпускников средних образовательных учреждений. И это вполне объяснимо, ведь только путем такой достаточно длительной (время обучения зависит от...
Молодые люди стремятся получить высшее образование. И конечно остро встаёт вопрос о том, где же лучше всего получить высшее образование. Естественно, лучше всего учиться в городе недалеко от дома, или вообще хороший вариант, если...
Учение - свет. Именно об этом нам повествует одна не без известная русская пословица. И это действительно так. В нашем мире образование каждого представителя современного человеческого общества играет достаточно не маловажную...
Дипломы, полученные в Канаде, достойно оцениваются на всей планете. Канадские власти не против сотрудничества с другими странами, и посему много иностранцев обучается в Канаде, для них даже создано огромное количество...
Завершилась вступительная кампания в учреждениях высшего образования. В 2012 году во вступительных испытаниях на бюджетную форму обучения в 5 государственных вузах Витебской области приняли участие 4503 абитуриента (при плане...