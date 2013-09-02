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      • Образование на расстоянии – вполне доступный вариант

      Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 13:47
      (голосов: 1)
      колледж дистанционное образованиеСовременные информационные технологии, передовое программное обеспечение все больше охватывают разные сферы деятельности человека, помогая оптимизировать процессы, делать их доступными как можно большему числу людей. Для сферы образования это дает возможности улучшать процесс обучения, переводя его на интерактивные рельсы. Так, к удовольствию многих стало возможным пройти обучение на расстоянии, даже не выходя из дома, а лишь откликнувшись на предложение про колледж дистанционное образование.
      Получить дистанционно среднее профессиональное образование на базе 9 и 11 классов – такую услугу уже несколько лет успешно оказывает финансово-экономический колледж. В перечне предлагаемых специальностей есть такие: банковское дело, экономика и бухгалтерский учет, право и организация социального обеспечения, коммерция, туризм, гостиничный сервис, и другие.
      Зачисление проводится с использованием дистанционных технологий на заочное отделение. Если есть желание пройти курс ускоренными темпами, то оговаривается вариант индивидуального графика. При этом стоимость остается прежняя, как за обычный срок обучения.
      Специально для факультета дистанционного образования в колледже была приобретена новая техническая платформа сферы Moodle, хорошо зарекомендовавшая себя благодаря надежности и простоте использования. В ней собраны электронные учебники и обучающие материалы, как текстового формата, так и интерактивные ресурсы, доступ к которым студенты имеют из любой точки, где есть Интернет. Они могут изучать их в своем темпе, не привязываясь к датам и к группе. Или, наоборот, могут подключаться к лекциям и семинарам в режиме онлайн, задавать вопросы преподавателям, обмениваться мнениями с однокурсниками. В этой же системе проводится оценивание качества обучения посредством выполненных заданий, активности студентов в сети.
      Так можно получить качественное образование по желаемой профессии или освоить новую специальность.


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