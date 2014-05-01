Круговорот денег в кредитном кооперативе

Для решения краткосрочных финансовых проблем или получения дополнительных доходов за счет депозитных вкладов существуют специальные финансовые учреждения, в числе которых банки, Для решения краткосрочных финансовых проблем или получения дополнительных доходов за счет депозитных вкладов существуют специальные финансовые учреждения, в числе которых банки, кредитные кооперативы . Они работают как с физическими лицами, так и с юридическими. Специфика их деятельности заключаются в выдаче займов и привлечении сбережений, но существует разница в суммах, сроках и процентах.

Кредитный потребительский кооператив «Бастион», например, действует на основании законов РФ и объединяет пайщиков, готовых приумножить свои накопления, а также тех, кто желает воспользоваться финансовой помощью в виде краткосрочного займа.

Каждый может рассчитать, какие проценты он будет получать по депозиту – для этого на сайте есть калькулятор онлайн. Также в режиме онлайн можно узнать начисленные проценты и бонусы, пополнить счет или перевести свои сбережения на банковскую карту. Есть варианты выплаты процентов по депозитам – ежемесячно или по окончанию полного срока.

Стать пайщиком достаточно просто, для этого сначала надо отправить заявку с сайта или позвонить по указанному номеру телефона. На основании этого будет составлен финансовый договор, который вы сможете подписать в офисе, или финансовый консультант приедет к вам на встречу. И уже потом можно пополнять свой сберегательный счет в удобный для вас способ (наличными в офисе, переводом со счета или с карты).

Если деньги нужны небольшой компаний, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, то им может быть выдан заем под залог недвижимости. Процентная ставка – от 24% годовых. Иногда возникает вопрос, почему именно такой процент установлен. Дело в том, что получаемый в результате выдачи кредитов доход, выплачивается пайщикам как проценты по их депозитам, участия в различных программах. То есть каждый может оказаться в числе получателей дополнительного дохода таким способом, если воспользуется услугами кредитного кооператива «Бастион».

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