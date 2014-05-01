Кредитование как способ решения вашей финансовой проблемы

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Многие сталкиваются с проблемой нехватки денег. Часто это бывает когда нужно ''до тянуть'' до следующей зарплаты. Иногда, появляется хорошая возможность сделать дорогостоящую покупку, но нет столько денег. В таких случаях...
К услугам банковских организаций, наверняка, приходилось обращаться многим. Одни люди берут кредит, чтобы отправиться в путешествие, другие мечтают о новой мебели, а третьим нужно совсем немного денег, чтобы погасить коммунальную...
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Достаточно часто мы попадаем в такие ситуации, из которых нам просто не выбраться, поскольку мы не обладаем некоторой суммой денежной наличности. Причем в данном случае речь будет идти на нескольких сотнях рублей, не о нескольких...
Говорят, что денег много не бывает. И сколько ты их не получаешь, тебе их все время мало и мало. И дело тут вовсе не в том, что цены на товары и продукты очень большие (а именно на это тратит большую часть своих доходов человек)....
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