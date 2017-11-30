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      • Чтобы мотор не шумел и не стучал

      Раздел: Разное Дата публикации: 30-11-2017, 09:54
      (голосов: 1)
      шумоизоляция автомобиляТишину и комфорт при езде на автомобиле любят все. На какие только изощрения не идут водители, чтобы добиться желаемого. Прежде всего, шумоизоляция автомобиля может быть обеспечена за счет применения специальных материалов. Они различают по характеристикам и предназначению. Они могут быть: теплоизоляционные, виброизоляционные, звукоизоляционные и противоскрипные.
      Компания «Хандикар» предлагает универсальные и уникальные продукты от известных брендов. Например, продукт российского производства StP HeatShield L 2в1 изготовлен из негорючего нетканого полотна, зимой он может использоваться для утепления капота автомобиля и сохранения его тепла до 6 часов, а летом – как поглотитель звука и шума (в полтора раза снижает шум от работающего двигателя).
      Хорошим поглотителем шума призван войлок акустический с толщиной 10 мм. Благодаря его экологичности и безвредности для человека, этот материал используют для обивки салона и багажника.
      Если соприкасающиеся детали автомобиля издают неприятный скрип, то с этим вполне можно бороться и быстро устранить. В качестве противоскрипного средства применяют специальный уплотнительный материал производства России, который  называется iPlast B5. Изготовлен он из особого поролона с пропиткой, что обеспечивает герметизацию и более плотное прилегание стыков и швов. Автомобилисты также отмечают его шупоглощающие свойства, стойкость к влаге, эластичность.
      Среди продуктов, предназначенных для виброизоляции, популярностью пользуется материал Bimast Bomb Premium. Он одновременно может быть мягким и держать форму, поэтому перед применением его рекомендует нагреть, а после остывания он обеспечит жесткость полу салона или багажника.
      В целом каталог имеющихся шумоизоляционных материалов очень большой. Приобрести или заказать товар можно в специализированных магазинах или в Интернет-магазине.


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