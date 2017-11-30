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      • Отзывы мнимые и реальные

      Раздел: Разное Дата публикации: 30-11-2017, 09:44
      (голосов: 1)
      ОтзывыЕсть разные истории появления отрицательных и положительных отзывов о работе компании, оказанных или не оказанных услугах на сайте отзовик. Кто-то из клиентов пишет в расстроенных чувствах, если его ожидания не оправдались в реальности, у кого-то наоборот – зашкаливает радость после выгодной сделки, удачного приобретения.  В любом случае, отзывы появляются, их читают и отслеживают.
      Особенно следят за этим владельцы компаний, для которых положительный отзыв – это всегда стимул в работе и вдохновение на дальнейшее развитие, а отрицательный – повод разобраться, на каком этапе дали сбой, где нужно доработать или изменить что-то.
      Иногда случаются нестандартные ситуации, когда модераторы сайта просят заплатить деньги за удаление отрицательного отзыва или подвергают сомнению положительные отзывы, написанные реальными клиентами по итогу хорошо выполненной работы. Такую историю рассказывает на своем сайте представитель юридической компании «Левония», после того, как он обнаружил на Отзовике критический неправдоподобный отзыв от некоего мистического аккаунта, содержащий чушь и ложь. Тогда в противовес он попросил своих лояльных клиентов написать положительные отзывы, и таких набралась добрая сотня.
      Борьба за справедливость с модераторами сайта и желание реабилитировать компанию в глазах потенциальных клиентов стоили ему бессонных ночей, потраченных нервов. Доказывать свою правоту было сложно, а главное – непонятно кому, так как велась лишь переписка, да и то не всегда возмущенный автор получал ответы.
      В конце концов, юрист немного успокоился и взглянул на ситуацию с другой стороны. А именно – какую выгоду принесет лично ему и его фирме такая борьба? Оказалось, что польза уже есть: за это время рейтинг сайта компании  поднялся, в 25 раз увеличилось количество просмотров, пришли новые клиенты. А что еще надо развивающейся компании?!


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