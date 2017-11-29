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      • Дубовые бочки

      Раздел: Разное Дата публикации: 29-11-2017, 09:50
      (голосов: 1)
      дубовая бочкаЗнаете ли вы, что простая дубовая бочка купить способна превратить простой самогон в дорогой элитный напиток? Для этого стоит лишь правильно подобрать бочку, а также знать, сколько времени необходимо выдерживать в ней алкоголь. 
      Находясь, длительное время в дубовой бочке, самогон может превратиться в абсолютно другой алкогольный напиток, который сможет вдохновлять и придавать силы. Суть удивительного превращения заключается в том, что все ингредиенты очищаются в процессе взаимодействия с древесной основой, выветриваются вредные эфиры. Стоит также отметить, что структура обжаренного дуба дарит напитку аромат свежего хлеба либо шоколада, что, собственно, может способствовать смене вкуса и цвета напитка. 
      Но самым главным аспектом является тот факт, что выдержанный в дубовой бочке напиток не вызывает похмелья! Как правило, для создания такого элитного напитка следует использовать исключительно дубовые бочки, так как породы других деревьев могут иначе воздействовать на напиток, к примеру, бочка из ели может придать напитку горечь, а в бочке из осины, напиток будет «усыхать» и не обогащаться различными ароматами и вкусами. 
      Если вас заинтересовала такая удивительная бочка, которая превращает самогон в элитный напиток, то заказать вы ее сможете на сайте интернет магазина «Вари добро», на котором представлен широчайший ассортимент бочек из дуба по доступным ценам. При возникновении вопросов по поводу выбора необходимого варианта, вы можете связаться с менеджерами компании, которые подробно проинструктируют вас по вопросам выбора и приобретения бочки для изготовления необходимого вам напитка. Кроме бочек, в которых самогон необходимо выдерживать, вы также можете ознакомиться с широчайшим ассортиментом, непосредственно, самогонных аппаратов, которые помогут вам создавать различные алкогольные напитки на ваш вкус!


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