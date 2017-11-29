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      • Свидетели сказочных снов: цвета и рисунки постельного белья

      Раздел: Разное Дата публикации: 29-11-2017, 09:47
      (голосов: 1)
      цвета и рисунки постельного бельяВ динамичном ритме современной жизни, многие люди страдают бессонницей, что, соответственно, постепенно приводит к апатии, депрессии. А ведь, как правило, для того чтобы обеспечить полноценный сон необходимо не так уж и много – создать соответствующие условия для сна. Именно эту задачу успешно выполняет удачно подобранное постельное белье. Согласно специалистам по Фэн-шуй, некоторые расцветки постельного белья способны воздействовать на нашу работоспособность, настроение и даже на отношения со второй половинкой! Итак, давайте определим, какая расцветка постельного белья будет самым оптимальным выбором именно для вас: 
      1.Постельное белье светлых тонов с цветами, пионами. Именно пионы на пододеяльнике подарят вам гармоничные взаимоотношения со второй половинкой. 
      2.Строгие узоры, темные тона. Постельное белье темных расцветок смотрится довольно элегантно, оно придает человеку силу воли, больше всего подходит для деловых людей. 
      3.Светлые тона. Постельное белье светлых тонов со светло-зелеными тонами обеспечит вам хорошее, веселое и даже игривое настроение. Такая же ситуация с голубыми оттенками, они дарят спокойный полноценный сон. 
      4.Красные тона. Данный цвет подойдет для импульсивных и резких людей. 
      5.Оранжевые тона. Данные вариант придает оптимизма, данный цвет одухотворяет, дарит «второе дыхание» для новых свершений. 
      Но вот кроме выбора цвета, важно также уделить внимание выбору материала постельного белья, самый оптимальный вариант – это хлопок, который обеспечит вам комфорт во время сна. Постельное белье Arya, которое вы можете заказать на сайте интернет магазина Spi-ka ,изготовлено из 100% хлопка, а также вы можете найти самые оригинальные и «комфортные» расцветки, как для взрослых, так и для детей!


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