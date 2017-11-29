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      • Только лучшие игровые автоматы!

      Раздел: Разное Дата публикации: 29-11-2017, 09:07
      (голосов: 1)
      Crazy MonkeyИщите острых ощущений? Не знаете, как провести вечерний досуг? Тогда Crazy Monkey возьмут на себя заботу о вашем досуге! Игровые автоматы от сумасшедших мартышек – это тропические вечеринки и чувство отчаянного драйва. Обезьянки предлагают возможность получить внушительную награду за ваши старания в игре. Для того чтобы узнать, каким образом, можно сорвать куш играя, следует приступить к игре! 
      А если, вы все-таки опасаетесь за свои средства, то смело можно пробовать играть без регистрации, не потратив, при этом, ни копейки со своего депозита. Что ж, не стоит долго думать, сумасшедшие обезьянки уже готовы увлечь вас! 
      ЩЕДРЫЕ ПРИЗОВЫЕ КОМБИНАЦИИ 
      Отправляясь в гости в тропики, необходимо позаботиться о «подарках» для безумных обезьянок, чтобы они позаботились о незабываемых моментах вашего путешествия. Правила для бесплатной игры и для игры на деньги – одинаковы: 1 кредит – это минимальная ставка в данном слоте, максимальная ставка составляет 25 кредитов. Правила для игры в демонстративном режиме – такие же, чтобы вы смогли быстро влиться в игру! 
      На всех пяти барабанах игрового автомата представлены следующие персонажи: лев, удав, бабочка и древняя африканская маска. А вот за раздачу призов ответственными являются иконки с бананами и ананасами. Приступая к игре, необходимо стремиться получить пять одинаковых логотипов симулятора, которые подарят вам целых пять тысяч кредитов! 
      СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ СЛОТА 
      Данный слот позволяет увеличить выигрыш благодаря дополнительным бонусам. Некоторые символы слота обладают массой дополнительных возможностей: любые символы слота меняются на выигрышные в том случае, если у вас выпала картинка старинной маски. 
      Просто играя, сумасшедшие обезьянки помогут накопить на вашем депозите массу бонусов. Ваша главная задача – следить за абсолютной безопасностью мартышек. В том случае, если вы внесете максимальный депозит, вы сможете обеспечить специальное обмундирование, которое защитит ваших обезьянок! Таким образом, вы сможете укрепить свои позиции и позаботитесь об их безопасности! 
      Для того чтобы перейти во второй раунд – необходимо успешно выполнить все задания! А вот для того чтобы выиграть в суперигре – необходимо найти заветный приз на одной из пальм! В этой игре, вы сможете получить целых 125 тысяч кредитов! 
      Сумасшедшие мартышки увлекут вас в свои тропики и помогут вам увеличить ваш депозит!


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