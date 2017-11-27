Клатчи Chanel Boy – отличный аксессуар для завершения образа

Всем модницам желающим иметь в гардеробе оригинальную вещь известного бренда, но не имеющих для этого достаточно средств, рекомендуем обратить внимание на интернет-магазин «Butik-Room», где предлагают к продаже копии высочайшего качества. Например, копии клатча Всем модницам желающим иметь в гардеробе оригинальную вещь известного бренда, но не имеющих для этого достаточно средств, рекомендуем обратить внимание на интернет-магазин «Butik-Room», где предлагают к продаже копии высочайшего качества. Например, копии клатча Chanel Boy 501





Небольшой удобный клатч – незаменимая вещь, когда вы отправляетесь на свидание или вечеринку, куда с крупной сумкой неудобно идти, а надо куда-то положить ключи, телефон, помаду, зеркальце. Клатч подойдет идеально, так как незаметно впишется в ваш наряд или наоборот, станет броским акцентом в зависимости от цвета вашего вечернего наряда.





На сайте интернет-магазина «Butik-Room» представленная модель Chanel Boy выполнена в черном и белом цветах. Также есть копии других моделей этого же бренда, например, Chanel mini, Classic, Black Шеврон. Они изготовлены из натуральной кожи, лаковой кожи или из замши, что всегда выглядит значимо и дорого. Если вы приглашены на официальное мероприятие, свадьбу или вечеринку, то удачным будет выбор клатча из атласа или разновидностей шелковой ткани. К классическому коктейльному платью в пару подойдет серебристая небольшая сумочка, а ярко-красный клатч точно запомнится всем, как прекрасное дополнение к вашему маленькому черному платью. Если же такие вызовы вам не подходят по характеру, то клатчи приглушенных цветов сослужат добрую службу и придадут уверенность, что в вашем образе все идеально.

Специалисты предлагают подбирать форму клатча с учетом комплекции ее будущей обладательницы. Крупным женщинам лучше подходят сумочки с острыми краями и четкой формой, высоким – с закругленными линиями, «бочонком», а если есть смелость и готовность выдержать внимание нескольких десятков глаз, то клатч с декоративными элементами поможет в этом.

Интернет-магазин «Butik-Room» предлагают хорошие скидки на некоторые модели клатчей, уточнить можно на сайте.

Вам также будет интересно

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Loading...