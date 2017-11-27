Все новости на одном портале

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      Раздел: Разное Дата публикации: 27-11-2017, 10:20
      (голосов: 1)
      Все новостиВсе, что происходит в Чернигове, начиная с официальных событий и до сплетен по разным поводам, находит отражение на информационном портале ProCn. Подходы журналистов в освещение новостей этого региона – сочетать стандарты классической журналистики с новыми тенденциями в подаче и сборе информации (ведение блогов, народные новости, обзоры).

      На главной странице портала есть несколько крупных разделов: Главные новости, В Чернигове, Обзор прессы, Интересно, Лента сплетен, Народные новости. Например, здесь можно прочитать о событиях в городах Нежин, Прилуки, Мена.

      Авторский контент отличается взвешенной подачей информации. Представленные новости разделены для удобства читателей по тематике, например, Экономика, Культура, Общество, Газеты Чернигова, Спорт, Армия, Интересно. Наиболее значимые новости проиллюстрированы фото с места событий или взяты из открытых источников. Читатели могут узнать также прогноз погоды и актуальные курсы валют. У портала есть свои странички в социальных сетях – Фейсбуке, Твиттере, Гугле плюс.

      В целом, общая лента новостей способствует оперативной подаче информации не только о жизни Чернигова и Черниговской области, но и о событиях в Украине, в мире. Расположенные здесь же ленты новостей от других информационных агентств и порталов дают возможность читателям расширить информационное пространство, получить дополнительные сведения о тех или иных событиях.

      Отличительная особенность портала – новость может добавить любой желающий, если ему есть что сказать на большую аудиторию. Для этого надо зарегистрироваться и отправить свой текст, который появится в Ленте сплетен. После проверки и в случае подтверждения информации этот материал будет перемещен в раздел Народные новости. Таким образом, совестными усилиями пишется летопись славного Черниговского края.


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