Сделать подарок и букет красивыми с помощью декоративной ленты

Красиво упаковать цветы – это целое искусство, которому обучаются флористы и декораторы, проводятся мастер-классы, идет постоянный поиск новых идей. Обязательным элементом украшения букета являются декоративные Красиво упаковать цветы – это целое искусство, которому обучаются флористы и декораторы, проводятся мастер-классы, идет постоянный поиск новых идей. Обязательным элементом украшения букета являются декоративные ленты для цветов оптом , которые сразу настраивают на праздничный лад. И это становится не просто букет, а букет по важному и торжественному случаю.





Декоративные ленты для украшений букетов и подарков можно приобрести непосредственно у производителей – компании POLIFLEX, где цена будет значительно ниже, чем у перекупщиков. Изготовлены ленты из полипропилена с учетом европейских норм и стандартов безопасности. Изделия могут быть разной расцветки (монохромные, двухсторонние, с рисунком) и насыщенности, есть разные предложения по ширине ленты. Катушки отличаются количеством метров (100, 150 и 500 м) и покупатель может сориентироваться, сколько катушек ему необходимо взять. Наибольшей популярностью пользуются белая и розовая, а широкая золотая лента всегда выигрышно смотрится на крупных подарках.





Фантазия людей неистощима и с помощью декоративных лент они украшают не только букеты и подарки, но и банкетные залы, витрины магазинов, залы для торжеств, новогодние елки. Например, сейчас имеется тенденция проводить свадьбы в едином цветовом решении, поэтому организаторам надо найти человека, который закупить у производителя необходимое количество ленты одного цвета, украсит зал, машины, а может даже изготовит бутоньерки в едином стиле.

Кто занимается изготовлением хендмейн – альбомов, рамок для фотографий, календарей, тот давно оценил легкость работы с этим материалом и получаемый результат, что повышает продаваемость изделий.





Для постоянных оптовых клиентов в компании предусмотрены приятные скидки. Ознакомиться с каталогом продукции можно в Интернет-магазине и там же сделать заказ. Доставка по Украине, возможна и в страны СНГ.

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